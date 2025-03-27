Чи можуть звільнитися з військової служби ті, кого мобілізували незаконно

Працівники ТЦК та СП затримують чоловіка. Фото ілюстративне: скриншот відео

Згідно із законом, мобілізації не підлягають військовозобов'язані з відстрочкою, бронюванням або ті, кого непридатними до військової служби визнала ВЛК. Військовий призов цих категорій громадян, а також мобілізація без проходження військовозобов'язаним ВЛК, вважається незаконною. Її можна оскаржити в суді.

Про це повідомила адвокат Наталя Опольська.

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Правознавиця зазначила, що кожен випадок індивідуальний, однак твердження щодо того, що для незаконно мобілізованих немає зворотного шляху, є помилковим.

"Звільнення у зв’язку з порушенням процедури мобілізації, навіть щодо неналежного проведення ВЛК, теоретично можливе, однак, варто проаналізувати конкретні обставини кожного випадку", — заявила Опольська.

Також вона додала, що оскаржити наказ про мобілізацію можна двома способами: через ТЦК та СП або шляхом звернення до адміністративного суду.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець прокоментував численні скандали за участю ТЦК та СП. На його думку, представники центрів комплектування систематично порушують права людей.

Також ми повідомляли, що порушників військового обліку можуть оголосити в розшук ТЦК та СП. Таким громадянам загрожуватиме штраф.