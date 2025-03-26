Мобілізація в Україні 2025 — кого та за що ТЦК подає у розшук

Працівник ТЦК заповнює документи. Фото: armyinform.com.ua

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки, які порушили військовий облік, можуть бути оголошені у розшук ТЦК. Таких осіб можуть затримати працівники поліції та доставити до територіального центру.

Які є причини для оголошення у розшук ТЦК, розповіли фахівці юридичної компанії INSEININ.

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Так, слід одразу зауважити, що мова йде не про кримінальний, а адміністративний розшук. Головною метою такого розшуку є доставлення порушника до ТЦК, де складається акт адміністративного правопорушення та винесення постанови про накладання штрафу. Сума штрафу становить від 17 до 25, 5 тис. грн.

Головними причинами, чому військовозобов'язаного чоловіка оголошують у розшук, є:

громадянин України не перебуває на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання;

чоловік не перебуває на військовому обліку на підприємстві або місці навчання;

чоловік ігнорує виклик за повісткою, яка вручена особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання;

чоловік ігнорує проходження військово-лікарської комісії;

військовозобов'язаний не уточнив військово-облікові дані;

ухилення від військового обліку;

ухилення від призову на військову службу;

ухилення від взяття на облік військовозобов'язаних осіб.

Після виявлення порушення працівники ТЦК та СП звертаються до поліції з повідомлення про розшук та затримання порушника правил військового обліку з метою притягнення до адміністративної відповідальності. Відомості про фіксацію такого правопорушення вносяться в Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Також в електронному військово-обліковому документі таких громадян наявна відмітка "виявлені порушення правил військового обліку".

Українців можуть зняти з розшуку лише після призначення штрафу за порушення обліку та винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Винесення такої постанови відбувається за особистої присутності та участі у справі військовозобов'язаного. Дистанційно зняти розшук без адміністративної відповідальності не можливо.

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