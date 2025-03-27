Могут ли уволиться с военной службы те, кого мобилизовали незаконно

Может ли незаконно мобилизованный уволиться — ответ адвоката
Согласно закону, мобилизации не подлежат военнообязанные с отсрочкой, бронированием или те, кого непригодными к военной службе признала ВВК. Военный призыв этих категорий граждан, а также мобилизация без прохождения военнообязанным ВВК, считается незаконной. Ее можно обжаловать в суде.
Об этом сообщила адвокат Наталья Опольская.
Могут ли уволиться со службы те, кого мобилизовали незаконно
Правовед отметила, что каждый случай индивидуален, однако утверждение о том, что для незаконно мобилизованных нет обратного пути, является ошибочным.
"Увольнение в связи с нарушением процедуры мобилизации, даже относительно ненадлежащего проведения ВВК, теоретически возможно, однако, следует проанализировать конкретные обстоятельства каждого случая", — заявила Опольская.
Также она добавила, что обжаловать приказ о мобилизации можно двумя способами: через ТЦК и СП или путем обращения в административный суд.
Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец прокомментировал многочисленные скандалы с участием ТЦК и СП. По его мнению, представители центров комплектования систематически нарушают права людей.
Также мы сообщали, что нарушителей воинского учета могут объявить в розыск ТЦК и СП. Таким гражданам будет грозить штраф.
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