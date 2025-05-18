Переведення у бойову бригаду - чи може обмежено придатний потрапити на фронт

Український військовослужбовець. Фото: Facebook Генерального штабу ЗСУ

Військовослужбовець, який мав статус "обмежено придатний", може теоретично перевестись у бойову бригаду. Але остаточне рішення буде за командиром військової частини, куди планує перейти військовий.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Переведення обмежено придатного

До юристів звернувся військовослужбовець, який мав статус "обмежено придатний". Він поцікавився, чи має право перевестись до бойового підрозділу, попри наявність попереднього запису про обмежену придатність до військової служби.

Адвокат Юрій Айвазян, відповідаючи на питання громадянина, пояснив, що такий крок є цілком можливим.

"Залежить від того на яку посаду ви претендуєте – в сенсі фізичних та психічних навантажень", — підкреслив юрист.

За ким залишиться остаточне рішення

Айвазян додав, що основним фактором у такій ситуації є рішення командира підрозділу, він має дати свою згоду на таке переведення.

"Втім, за великим рахунком, такі речи вирішує командир військової частини, куди Ви збираєтесь перевестися", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з обмежено придатних може не проходити повторну військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, якими будуть дії ТЦК, якщо обмежено придатний громадянин не пройде повторну військово-лікарську комісію.