Перевод в боевую бригаду - может ли ограниченно годный попасть на фронт

Украинский военнослужащий. Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ

Военнослужащий, который имел статус "ограниченно годный", может теоретически перевестись в боевую бригаду. Но окончательное решение будет за командиром воинской части, куда планирует перейти военный.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Перевод ограниченно годного к службе

К юристам обратился военнослужащий, который имел статус "ограниченно годный". Он поинтересовался, имеет ли право перевестись в боевое подразделение, несмотря на наличие предварительной записи об ограниченной годности к военной службе.

Адвокат Юрий Айвазян, отвечая на вопрос гражданина, пояснил, что такой шаг вполне возможен.

"Зависит от того на какую должность вы претендуете — в смысле физических и психических нагрузок", — подчеркнул юрист.

За кем останется окончательное решение

Айвазян добавил, что основным фактором в такой ситуации является решение командира подразделения, он должен дать свое согласие на такой перевод.

"Впрочем, по большому счету, такие вещи решает командир воинской части, куда Вы собираетесь перевестись", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из ограниченно годных может не проходить повторную военно-врачебную комиссию.

Добавим, мы сообщали о том, какими будут действия ТЦК, если ограниченно годный гражданин не пройдет повторную военно-врачебную комиссию.