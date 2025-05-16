Повторна військово-лікарська комісія - кому не треба проходити повторну ВЛК

Процес проходження ВЛК. Фото: "Мілітарний"

Повторна військово-лікарська комісія обов’язкова навіть для тих обмежено придатних, які мають бронювання від мобілізації. Існує тільки два винятки, дві категорії громадян, яким дозволяється не проходити повторну ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який, з одного боку, має статус "обмежено придатний", а з іншого — заброньований на робочому місці до 2026 року.

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року, як того вимагають зміни, внесені у законодавство.

"Так, Ви повинні пройти ВЛК до 5 червня 2025 року, незважаючи на пункт 63 Постанови КМУ №560, який зазначає, що під час діючої відстрочки військовозобов'язаний не направляється на проходження ВЛК", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Хто може ігнорувати вимогу про повторну ВЛК

Юрист додав, що існують тільки два винятки, хто може не проходити військово-лікарську комісію.

"ВЛК не повинні проходити обмежено придатні віком до 25 років та особи з інвалідністю", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що треба знати перед проходження повторної військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба з’являтися на повторну ВЛК без повістки від ТЦК.