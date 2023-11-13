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Мобілізація триває — з якими хворобами органів дихання та крові не призивають до лав ЗСУ

13 листопада 2023 06:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Мобілізація триває — з якими хворобами органів дихання та крові не призивають до лав ЗСУ
Українські захисники на фронті. Фото: Генштаб
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого. Попри це, люди із певними хворобами органiв дихання та крові можуть бути звільнені від призову до лав ЗСУ.

Про це пише OBOZ.UA.

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Варто зазначити, що далеко не усі форми названих захворювань потрапляють пiд повну непридатнiсть до вiйcькової служби. 

З якими хворобами непридатні до війcькової служби:

  • з серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;
  • з серцевою недостатністю II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця.

Крім того, обмежено придатними у воєнний час визнаються ті, хто має:

  • гострота зору (з корекцією) одного ока нижче 0,1 або є сліпота ока,
  • відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,4 і вище,
  • гострота зору одного ока 0,3 при гостроті зору другого ока від 0,3 до 0,1.

Раніше ми пояснювали, яка відповідальність загрожує в разі отримання трьох повісток.

Також ми писали, чи можуть мобілізувати чоловіка до 25 років, якщо він не служив в армії.

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