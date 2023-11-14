Мобилизация в Украине — может ли ограниченно пригодный попасть в боевую бригаду

Украинские военные на фронте. Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев/Facebook

Более 600 дней в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. В настоящее время военнообязанные мужчины получают повестки. Чтобы быть призванными в ряды ВСУ, украинцы обязательно должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), определяющую их пригодность к службе. Лицо могут признать пригодным, ограниченно пригодным или непригодным.

Может ли ограниченно пригодный служить в боевой бригаде ВСУ и какие дальнейшие действия такого лица, пояснил адвокат Андрей Карпенко.

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По словам правоведа, согласно приказу Минобороны №402, ограниченно пригодные лица могут нести службу в:

частях или подразделениях обеспечения;

военных комиссариатах;

учреждениях, организациях, учебных заведениях.

При этом четкого запрета отправлять на службу на передовую ограниченно пригодных в документе нет.

Таким образом, таких военных могут переводить в те части, которые выполняют задачи на фронте, или в непосредственной близости от него.

Однако адвокат подчеркивает, что это может быть законно только при соблюдении следующих требований:

военный с ограниченной пригодностью не направлен на службу в морскую пехоту или десантно-штурмовые войска;

в постановлении ВВК четко отмечено, какие виды службы противопоказаны ограниченно пригодному военнослужащему с учетом состояния его здоровья;

должность и вид службы связаны с деятельностью самого обеспечения воинской части (это означает, что мужчина, признанный ВВК ограниченно пригодным, не может занимать должность стрелка или гранатометчика).

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Ограниченно пригодного отправляют на фронт — что делать

Если вышеупомянутые условия не выполнены, а военного с ограниченной пригодностью отправляют на передовую, или это уже сделали, то такой военнослужащий имеет право подать письменный рапорт на имя командира части и просить перевести на должность, соответствующую состоянию его здоровья.

Если на рапорт командование не реагирует, вступает в действие положение Раздела V Дисциплинарного устава ВСУ.

В этом случае лицо может жаловаться на действия командования. Заявление или жалоба по другим вопросам служебной деятельности подается непосредственному командиру (начальнику) того лица, действия которого он обжалует. А в случае, если подающие жалобу лицо не знает, по чьей вине нарушены его права, заявление или жалоба подается в порядке подчиненности. В таком же порядке подаются предложения.

Куда могут обратиться военные, если их права нарушены

Андрей Карпенко предоставил список полезных контактов на случай, если права военного нарушаются:

Горячая линия Министерства обороны Украины: 0800500442;

Горячая линия Командование медицинских сил: (044) 522 83 58;

Горячая линия Сил территориальной обороны: 0800507028;

Горячая линия Министерства здравоохранения Украины: 0800 60 20 19;

Горячая линия Министерства по делам ветеранов Украины: по установлению статусов и социальной защиты +38 (063) 227-14-27; по вопросам психологической помощи, оздоровления, образования +38(063)035-54-68;

Горячая линия Правительства Украины: 1545 — общая правительственная "горячая линия".

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