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Чи можлива мобілізація засуджених за тяжкі злочини

10 грудня 2024 17:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація засуджених - чи мобілізують засуджених за убивство
Мобілізація засуджених українців. Фото: Facebook Дмитра Савченка
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни, які були засуджені за тяжкі злочини, можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил України. Але це можливо лише за їхньої добровільної згоди, примусова мобілізація таких осіб заборонена.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення, оголошена після того, як на усій території країни був оголошений воєнний стан.

Та не всі військовозобов’язані громадяни можуть бути мобілізовані.

Коли можуть мобілізувати убивць

Обмеження щодо примусової мобілізації стосуються, зокрема, тих осіб, які були засуджені за тяжкі злочини — як-от убивства чи розбійні напади.

У таких випадках, підкреслив юрист Андрій Карпенко, мобілізація можлива, але з певними умовами.

Громадян, які були засуджені за тяжкі злочини, можуть мобілізувати до лав ЗСУ тільки тоді, коли це їхнє добровільне бажання. Примусова мобілізація на них не розповсюджується.

Нагадаємо, військовий юрист пояснив, як має проходити мобілізація ув'язнених до лав ЗСУ.

Також ми писали раніше про те, що мобілізованих ув'язнених залишать без зарплат та відпусток.

військовий призов Кримінал мобілізація засуджені вбивця

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