Мобилизация осужденных - мобилизуют ли осужденных за убийство

Мобилизация осужденных украинцев. Фото: Facebook Дмитрия Савченко

Граждане, осужденные за тяжкие преступления, могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины. Но это возможно только с их добровольного согласия, принудительная мобилизация таких лиц запрещена.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Читайте также:

Мобилизация не для всех

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения, объявленная после того, как на всей территории страны было объявлено военное положение.

Но не все граждане могут быть мобилизованы.

Когда могут мобилизовать убийц

Ограничения принудительной мобилизации касаются, в частности, тех лиц, которые были осуждены за тяжкие преступления — таких, как убийства или разбойные нападения.

В таких случаях, подчеркнул юрист Андрей Карпенко, мобилизация возможна, но с определенными условиями.

Граждан, осужденных за тяжкие преступления, могут мобилизовать в ряды ВСУ только тогда, когда это их добровольное желание. Принудительная мобилизация на них не распространяется.

Напомним, военный юрист объяснил, как должна проходить мобилизация заключенных в ряды ВСУ.

Также мы писали ранее о том, что мобилизованные заключенные оставят без зарплат и отпусков.