Мобілізація ув'язнених в Україні — нардепка повідомила нові подробиці

Ув'язнені чоловіки за решіткою. Фото: УНІАН

В Україні вже ухвалено закон про мобілізацію засуджених до лав ЗСУ. Проте, багато питань досі залишаються дискусійними. До прикладу, хто з ув'язнених матиме право служити у війську, чи будуть створені окремі підрозділи, як навчатимуть таких осіб.

Новими подробицями щодо мобілізації засуджених поділилася народна депутатка, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Так, за її словами, наразі в Україні майже 46 тисяч громадян перебувають за ґратами, але захищати державу на фронті зможе лише частина.

"Засуджені, які скоїли умисне вбивство, сексуальне насильство, злочини, пов’язані зі зґвалтуванням, не мають права призиватися", — підкреслила вона.

Також ще перебуваючи у в'язниці засуджені проходитимуть низку відборів:

фізичний (перевірка на фізичну витривалість тощо);

психологічний;

військово-лікарська комісія;

ТЦК.

У війську також мають бути сформовані окремі спеціалізовані підрозділи для таких осіб. Працюватимуть із засудженими окремі командири. Тобто такі особи не будуть інтегруватися до військової частини, а будуть формувати окремі підрозділи. При цьому буде обов'язково потрібна письмова згода командира, що він згоден взяти засудженого.

"Усі ці люди стають на окремий облік, за ними відбувається окремий нагляд у межах адміністративного нагляду", — заявила вона.

Також засуджені не будуть отримувати зарплату, в них не буде можливості ходити у щорічну відпустку. Але вони матимуть право на проходження лікування.

Шуляк підкреслила, що судова інстанція розглядає в своєму засіданні можливість дострокового звільнення такої особи, аби з нею згодом можна було підписувати контракт.

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