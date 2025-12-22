Виїзд за кордон батька-одинака - чи може чоловік виїхати з колишньою дружиною

Чи можливий виїзд батька-одинака за кордон з ексдружиною
Якщо військовозобов’язаний громадянин самостійно виховує неповнолітню дитину, він має право на відстрочку від мобілізації та виїзд за кордон. Причому те, що в машині з ним може бути колишня дружина, не матиме жодного значення.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Чи не заборонять виїзд за кордон
До юристів звернувся громадянин, який самостійно виховує неповнолітню дитину і на підставі цього отримав відстрочку від мобілізації.
Чоловік поцікавився, чи випустять його за кордон з дитиною, якщо він перетинатиме кордоні у одному автомобілі з колишньою дружиною.
"Так, виїжджати за кордон в одному авто з колишньою дружиною можна", — пояснив громадянину, коментуючи цю ситуацію, юрист Владислав Дерій.
Чому перебування ексдружини в одному авто не має значення
"У Вас є відстрочка за п.4 ч.1 ст.23 як батька, який самостійно виховує дитину, а це законна підстава для перетину кордону під час воєнного стану", — наголосив юрист.
Дерій пояснив, чому такий перетин кордону не стане проблемою для громадянина з відстрочкою.
"Прикордонників цікавить Ваша підстава на виїзд, а не те, з ким Ви їдете в авто. Тому сам факт, що поряд їде колишня дружина, не заборонений законом", — підкреслив правник.
Нагадаємо, ми раніше писали, які зміни відбудуться у процесі виїзду за кордон з 1 січня 2026 року.
Додамо, ми повідомляли, чи треба брати в ТЦК дозвіл на виїзд за кордон.
Читайте Новини.LIVE!