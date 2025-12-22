Виїзд за кордон батька-одинака - чи може чоловік виїхати з колишньою дружиною

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Якщо військовозобов’язаний громадянин самостійно виховує неповнолітню дитину, він має право на відстрочку від мобілізації та виїзд за кордон. Причому те, що в машині з ним може бути колишня дружина, не матиме жодного значення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

До юристів звернувся громадянин, який самостійно виховує неповнолітню дитину і на підставі цього отримав відстрочку від мобілізації.

Чоловік поцікавився, чи випустять його за кордон з дитиною, якщо він перетинатиме кордоні у одному автомобілі з колишньою дружиною.

"Так, виїжджати за кордон в одному авто з колишньою дружиною можна", — пояснив громадянину, коментуючи цю ситуацію, юрист Владислав Дерій.

Чому перебування ексдружини в одному авто не має значення

"У Вас є відстрочка за п.4 ч.1 ст.23 як батька, який самостійно виховує дитину, а це законна підстава для перетину кордону під час воєнного стану", — наголосив юрист.

Дерій пояснив, чому такий перетин кордону не стане проблемою для громадянина з відстрочкою.

"Прикордонників цікавить Ваша підстава на виїзд, а не те, з ким Ви їдете в авто. Тому сам факт, що поряд їде колишня дружина, не заборонений законом", — підкреслив правник.

