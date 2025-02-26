Статуси військового обліку — військовозобов'язаний і військовий

Мобілізовані українці. Фото: "АрміяInform"

Військова служба для мобілізованого громадянина починається у день, коли його відправляють із ТЦК до навчального центру чи військову частину. Тож саме у цей момент він замість статусу "військовозобов’язаний" отримує новий статус — "військовослужбовець".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Призовники і військовозобов’язані

Статус "військовозобов’язаний" громадянин, який перебуває на військовому обліку, отримує в той момент, коли досягає 25-річного віку, тобто може бути мобілізований.

До того такий громадянин вважається призовником.

Військовозобов’язаний, який мобілізований до Збройних сил України, стає військовослужбовцем.

Коли військовослужбовець отримує статус "військовослужбовець"

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, у який конкретно момент громадянин втрачає статус "військовозобов’язаний" і стає військовослужбовцем.

Він нагадав, що, згідно зі статтею 24 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", військова служба починається у день відправлення у військову частину з відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або день прибуття до Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідних підрозділів розвідувальних органів України.

Тож у той момент, коли військовозобов’язаного відправляють у військову частину чи навчальний центр ЗСУ, він перестає бути військовозобов’язаним і отримує новий статус — "військовослужбовець".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли військовим починають виплачувати перші гроші після мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, коли в Україні почнеться процес базової загальновійськової підготовки.