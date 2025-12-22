Видео
Україна
Возможен ли выезд отца-одиночки за границу с экс-супругой

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 20:00
Выезд за границу отца-одиночки - может ли мужчина выехать с бывшей женой
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Если военнообязанный гражданин самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка, он имеет право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу. Причем то, что в машине с ним может быть бывшая жена, не будет иметь никакого значения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Не запретят ли выезд за границу

К юристам обратился гражданин, который самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка и на основании этого получил отсрочку от мобилизации.

Мужчина поинтересовался, выпустят ли его за границу с ребенком, если он будет пересекать границу в одном автомобиле с бывшей женой.

"Да, выезжать за границу в одном авто с бывшей женой можно", — пояснил гражданину, комментируя эту ситуацию, юрист Владислав Дерий.

Почему нахождение экс-супруги в одном авто не имеет значения

"У Вас есть отсрочка по п.4 ч.1 ст.23 как отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, а это законное основание для пересечения границы во время военного положения", — подчеркнул юрист.

Дерий объяснил, почему такое пересечение границы не станет проблемой для гражданина с отсрочкой.

"Пограничников интересует Ваше основание на выезд, а не то, с кем Вы едете в авто. Поэтому сам факт, что рядом едет бывшая жена, не запрещен законом", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали, какие изменения произойдут в процессе выезда за границу с 1 января 2026 года.

Добавим, мы сообщали, надо ли брать в ТЦК разрешение на выезд за границу.

мобилизация отсрочка военнообязанные родители выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
