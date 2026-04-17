Чи можна без "Резерв+" оформити закордонний паспорт в посольствах

Паспорт громадянина України. Фото ілюстративне: Державна міграційна служба України

Українці чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, мають окремі вимоги для оформлення закордонного паспорту. Зокрема, вони мають подати електронний військово-облікових документ у застосунку "Резерв+", який має бути сформований 64 раніше ніж за 72 години до завершення.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України, передає Новини.LIVE.

Як українським чоловікам за кордоном оформити закордонний паспорт

У відомстві пояснили, що для оформлення закордонного паспорта громадянам України в посольствах і консульствах за кордоном необхідно подати визначений пакет документів.

Зокрема, особи, які досягли 14-річного віку, повинні особисто подати заяву-анкету. Її формує консул у присутності заявника, після чого документ потрібно уважно перевірити та підписати.

Для отримання паспорта слід підготувати такі документи:

попередній закордонний паспорт (за наявності), а також усі раніше видані паспорти;

внутрішній паспорт (у формі книжечки або ID-картки);

ідентифікаційний код (довідка про присвоєння РНОКПП) або дані про нього у внутрішньому паспорті чи свідоцтві про народження (за наявності);

витяг із реєстру територіальних громад про зареєстроване місце проживання в Україні або про відсутність таких відомостей;

документ, що підтверджує постійне проживання чи тимчасове перебування за кордоном (якщо є).

Окремо уточнюється, що для чоловіків віком від 18 до 60 років передбачена додаткова вимога: вони мають додатково подати електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+". І він має бути актуальним — сформованим не раніше ніж за 72 години до звернення.

За оформлення паспорта сплачується консульський збір, розмір якого є однаковим для всіх дипломатичних установ, але визначається у місцевій валюті — актуальну суму можна дізнатися на сайті відповідного посольства або консульства.

Термін виготовлення документа зазвичай становить до трьох місяців з урахуванням його доставки дипломатичною поштою.

При цьому громадяни можуть прискорити отримання паспорта, скориставшись експрес-доставкою за власний кошт через поштові служби. Щоб зробити це, потрібно оформити заявку, сплатити послугу та подати до консульства підтвердження разом із заявою на доставку.

