Чи можна без "Резерв+" оформити закордонний паспорт в посольствах
Українці чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, мають окремі вимоги для оформлення закордонного паспорту. Зокрема, вони мають подати електронний військово-облікових документ у застосунку "Резерв+", який має бути сформований 64 раніше ніж за 72 години до завершення.
Про це повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України, передає Новини.LIVE.
Як українським чоловікам за кордоном оформити закордонний паспорт
У відомстві пояснили, що для оформлення закордонного паспорта громадянам України в посольствах і консульствах за кордоном необхідно подати визначений пакет документів.
Зокрема, особи, які досягли 14-річного віку, повинні особисто подати заяву-анкету. Її формує консул у присутності заявника, після чого документ потрібно уважно перевірити та підписати.
Для отримання паспорта слід підготувати такі документи:
- попередній закордонний паспорт (за наявності), а також усі раніше видані паспорти;
- внутрішній паспорт (у формі книжечки або ID-картки);
- ідентифікаційний код (довідка про присвоєння РНОКПП) або дані про нього у внутрішньому паспорті чи свідоцтві про народження (за наявності);
- витяг із реєстру територіальних громад про зареєстроване місце проживання в Україні або про відсутність таких відомостей;
- документ, що підтверджує постійне проживання чи тимчасове перебування за кордоном (якщо є).
Окремо уточнюється, що для чоловіків віком від 18 до 60 років передбачена додаткова вимога: вони мають додатково подати електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+". І він має бути актуальним — сформованим не раніше ніж за 72 години до звернення.
За оформлення паспорта сплачується консульський збір, розмір якого є однаковим для всіх дипломатичних установ, але визначається у місцевій валюті — актуальну суму можна дізнатися на сайті відповідного посольства або консульства.
Термін виготовлення документа зазвичай становить до трьох місяців з урахуванням його доставки дипломатичною поштою.
При цьому громадяни можуть прискорити отримання паспорта, скориставшись експрес-доставкою за власний кошт через поштові служби. Щоб зробити це, потрібно оформити заявку, сплатити послугу та подати до консульства підтвердження разом із заявою на доставку.
Раніше Новини.LIVE повідомляло, що з січня 2026 року для українців запрацював механізм множинного громадянства. Першими до цього механізму приєдналися Канада, Німеччина, Польща, США та Чехія.
