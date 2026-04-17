Можно ли без "Резерв+" оформить загранпаспорт в посольствах

Дата публикации 17 апреля 2026 04:30
Украинцы мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, имеют отдельные требования для оформления загранпаспорта. В частности, они должны подать электронный военно-учетных документ в приложении "Резерв+", который должен быть сформирован 64 ранее чем за 72 часа до завершения.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины, передает Новини.LIVE.

Как украинским мужчинам за рубежом оформить загранпаспорт

В ведомстве пояснили, что для оформления загранпаспорта гражданам Украины в посольствах и консульствах за рубежом необходимо подать определенный пакет документов.

В частности, лица, достигшие 14-летнего возраста, должны лично подать заявление-анкету. Ее формирует консул в присутствии заявителя, после чего документ нужно внимательно проверить и подписать.

Для получения паспорта следует подготовить следующие документы:

  • предыдущий загранпаспорт (при наличии), а также все ранее выданные паспорта;
  • внутренний паспорт (в форме книжечки или ID-карты);
  • идентификационный код (справка о присвоении РНОКПП) или данные о нем во внутреннем паспорте или свидетельстве о рождении (при наличии);
  • выписка из реестра территориальных общин о зарегистрированном месте проживания в Украине или об отсутствии таких сведений;
  • документ, подтверждающий постоянное проживание или временное пребывание за границей (если есть).

Отдельно уточняется, что для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет предусмотрено дополнительное требование: они должны дополнительно подать электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+". И он должен быть актуальным — сформированным не ранее чем за 72 часа до обращения.

За оформление паспорта уплачивается консульский сбор, размер которого одинаков для всех дипломатических учреждений, но определяется в местной валюте - актуальную сумму можно узнать на сайте соответствующего посольства или консульства.

Срок изготовления документа обычно составляет до трех месяцев с учетом его доставки дипломатической почтой.

При этом граждане могут ускорить получение паспорта, воспользовавшись экспресс-доставкой за свой счет через почтовые службы. Чтобы сделать это, нужно оформить заявку, оплатить услугу и подать в консульство подтверждение вместе с заявлением на доставку.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что с января 2026 года для украинцев заработал механизм множественного гражданства. Первыми к этому механизму присоединились Канада, Германия, Польша, США и Чехия.

Также мы писали, гражданство какой страны быстрее и дешевле всего получить.

загранпаспорт Украины паспорт Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
