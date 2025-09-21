Юрист відповіла, чи можна достроково розірвати контракт ЗСУ людям, старшим за 60 років

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В Україні нещодавно дозволили служити в ЗСУ українцям, яким уже понад 60 років. Водночас у громадян виникає питання, чи можливо достроково розірвати контракт.

Відповідь на це в коментарі ТСН сказала адвокатка Марина Бекало.

Чи можна піти із ЗСУ при контракті "60+"

За словами юристки, у законодавстві України передбачено лише кілька випадків, коли контракт може бути розірваний раніше:

у разі скасування воєнного стану;

якщо військовий не пройшов випробувальний термін;

і третій варіант - службова невідповідність.

"Процедура укладення контракту з особами 60+ особливо нічим не відрізняється від загального порядку, окрім як отримання згоди від командира військової частини, а для осіб офіцерського складу також узгодження з Генштабом ЗСУ", - додала адвокат.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, який алгоритм підписання контракту "60+". Відомо, що такі громадяни здебільшого обійматимуть небойові посади.

Також ми повідомляли, що в Україні налічується понад 160 тисяч військових пенсіонерів, які перебувають у мобілізаційному віці. Кілька днів тому стало відомо, чи можуть їх мобілізувати.