Юрист ответила, можно ли досрочно расторгнуть контракт ВСУ людям старше 60 лет

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Украине недавно разрешили служить в ВСУ украинцам, которым уже более 60 лет. В то же время у граждан возникает вопрос, возможно ли досрочно расторгнуть контракт.

Ответ на это в комментарии ТСН сказала адвокат Марина Бекало.

Реклама

Читайте также:

Можно ли уйти из ВСУ при контракте "60+"

По словам юриста, в законодательстве Украины предусмотрено лишь несколько случаев, когда контракт может быть расторгнут раньше:

в случае отмены военного положения;

если военный не прошел испытательный срок;

и третий вариант — служебное несоответствие.

"Процедура заключения контракта с лицами 60+ особо ничем не отличается от общего порядка, кроме как получение согласия от командира воинской части, а для лиц офицерского состава также согласование с Генштабом ВСУ", — добавила адвокат.

Напомним, недавно мы писали, какой алгоритм подписания контракта "60+". Известно, что такие граждане в основном будут занимать небоевые должности.

Также мы сообщали, что в Украине насчитывается более 160 тысяч военных пенсионеров, которые находятся в мобилизационном возрасте. Несколько дней назад стало известно, могут ли их мобилизовать.