Юрист ответила, можно ли досрочно расторгнуть контракт ВСУ людям старше 60 лет

Можно ли досрочно расторгнуть контракт 60+ — ответ юриста
В Украине недавно разрешили служить в ВСУ украинцам, которым уже более 60 лет. В то же время у граждан возникает вопрос, возможно ли досрочно расторгнуть контракт.
Ответ на это в комментарии ТСН сказала адвокат Марина Бекало.
Можно ли уйти из ВСУ при контракте "60+"
По словам юриста, в законодательстве Украины предусмотрено лишь несколько случаев, когда контракт может быть расторгнут раньше:
- в случае отмены военного положения;
- если военный не прошел испытательный срок;
- и третий вариант — служебное несоответствие.
"Процедура заключения контракта с лицами 60+ особо ничем не отличается от общего порядка, кроме как получение согласия от командира воинской части, а для лиц офицерского состава также согласование с Генштабом ВСУ", — добавила адвокат.
Напомним, недавно мы писали, какой алгоритм подписания контракта "60+". Известно, что такие граждане в основном будут занимать небоевые должности.
Также мы сообщали, что в Украине насчитывается более 160 тысяч военных пенсионеров, которые находятся в мобилизационном возрасте. Несколько дней назад стало известно, могут ли их мобилизовать.
