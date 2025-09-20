Відео
Україна
Головна Мобілізація Військові пенсіонери та ЗСУ — чи можуть їх мобілізувати

Військові пенсіонери та ЗСУ — чи можуть їх мобілізувати

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 04:30
Військових пенсіонерів можуть мобілізувати в будь-який момент, адже для цього держава має всі законні підстави
Боєць ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В Україні налічується понад 160 тисяч військових пенсіонерів, які перебувають у мобілізаційному віці. Ця категорія охоплює колишніх військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонних військ та інших правоохоронних органів.

Колеги з ТСН з'ясували, кого з них можуть мобілізувати за потреби.

Читайте також:

Чи мобілізують військових пенсіонерів сьогодні

Поки що це відбувається на добровільній основі. Проте, згідно із законодавством, держава має на це повне право. 

Важливо підкреслити, що навіть якщо військова спеціальність пенсіонера застаріла, це не є підставою для звільнення від військової служби. Особа може бути перекваліфікована на іншу споріднену посаду або спрямована на навчання.

Відмова мобілізованого пенсіонера від визначеної посади може мати кримінально-правові наслідки, оскільки вважається ухиленням від військової служби.

Станом на червень 2025 року, згідно з даними Пенсійного фонду, 160 859 осіб отримують пенсії за вислугу років. З цього числа 47 091 продовжує працювати в цивільних сферах, 98 120 перебувають у статусі безробітних, 15 544  продовжують службу в армії, а лише 104 були мобілізовані або стали добровольцями.

Згідно з думкою експертів, саме військовим пенсіонерам, які мають професійний досвід захисту держави та отримували за це грошове забезпечення, варто першими звертатися до ТЦК. 

Нагадаємо, громадяни віком від 60 років тепер також можуть добровільно підписувати річний контракт на військову службу. У війську вони обійматимуть здебільшого небойові посади.

Також ми писали, що з 92 ОШБр вперше підписали контракт дівчата за програмою "18-24". Вони стали операторами дронів.

ЗСУ пенсіонери військовий облік мобілізація військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
