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Чи можна не показувати документи працівникам ТЦК

28 жовтня 2024 04:39
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Мобілізація в Україні — чи не можна показувати документи працівникам ТЦК
Представник ТЦК заповнює документ. Ілюстраційне фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В Україні триває загальна мобілізація, а це означає, що представники ТЦК можуть вимагати у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікові документи для перевірки наявності даних. Військовообов'язаний у свою чергу, може показати як паперову, так і електронну версію, але у разі відсутності дані можна перевірити онлайн.

Про це в ефірі "7 Каналу" повідомив начальник мобілізаційного відділення ТЦК та СП Володимир Богданович.

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За словами Володимира Богдановича, працівники ТЦК перевіряють дані військовозобов'язаного через електронні реєстри. Таким чином, вони встановлюють всю необхідну інформацію, починаючи від придатності і закінчуючи тим, чи уточнені у людини дані.

"Представником уповноваженим перевіряється особа або представником ТЦК через реєстраторів, які мають право доступу до реєстру і таку людину можна швидко встановити. Чи підлягає вона призову за мобілізацією, чи в неї уточнено військово-облікові дані, чи не уточнено, чи вона перебуває на обліку і так далі", - сказав він.

Богданович додав, що співробітники ТЦК можуть здійснювати перевірку прямо на вулиці. Крім того, працівники Національної поліції теж можуть оперативно встановити особу громадянина, оскільки мають у своєму розпорядженні всі необхідні технічні засоби та можливості.

Водночас, якщо військовозобов'язаний громадянин не називає свого ПІБ і не показує жодних документів, представникам ТЦК діють за постановою Кабінету Міністрів України №560.

"Уповноважена особа представляється, пояснює, що зараз встановлюватиме особу. Особа може відмовитися чи не відмовитися. Якщо особа не відмовляється, її перевіряють через ТЦК та СП і якщо особа підтверджується, у неї документи в наявності, то до неї претензій немає. Така особа відпускається", — заявив Богданович.

Якщо ж особа відмовилася надавати документи, далі з нею вже працює поліція. А уповноважений від ТЦК у свою чергу, має представитися та виписати повістку.

Нагадаємо, у травні 2024 року в Україні набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким громадяни протягом 60 днів мали оновити свої військово-облікові дані. Якщо ж військовозобов'язаний не зробив того, про що йдеться у документі, доведеться заплатити штраф.

Також ми писали, що голова Чернігівської ОВ В'ячеслав Чаус заявив про посилення мобілізаційних заходів у регіоні. Вони продовжуватимуться до перемоги України у війні проти Росії.

Україна ТЦК та СП мобілізація війна в Україні військово-обліковий документ документи

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