Мобілізація в Україні — чи не можна показувати документи працівникам ТЦК

Чи можна не показувати документи працівникам ТЦК
В Україні триває загальна мобілізація, а це означає, що представники ТЦК можуть вимагати у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікові документи для перевірки наявності даних. Військовообов'язаний у свою чергу, може показати як паперову, так і електронну версію, але у разі відсутності дані можна перевірити онлайн.
Про це в ефірі "7 Каналу" повідомив начальник мобілізаційного відділення ТЦК та СП Володимир Богданович.
Що сказав представник ТЦК
За словами Володимира Богдановича, працівники ТЦК перевіряють дані військовозобов'язаного через електронні реєстри. Таким чином, вони встановлюють всю необхідну інформацію, починаючи від придатності і закінчуючи тим, чи уточнені у людини дані.
"Представником уповноваженим перевіряється особа або представником ТЦК через реєстраторів, які мають право доступу до реєстру і таку людину можна швидко встановити. Чи підлягає вона призову за мобілізацією, чи в неї уточнено військово-облікові дані, чи не уточнено, чи вона перебуває на обліку і так далі", - сказав він.
Богданович додав, що співробітники ТЦК можуть здійснювати перевірку прямо на вулиці. Крім того, працівники Національної поліції теж можуть оперативно встановити особу громадянина, оскільки мають у своєму розпорядженні всі необхідні технічні засоби та можливості.
Водночас, якщо військовозобов'язаний громадянин не називає свого ПІБ і не показує жодних документів, представникам ТЦК діють за постановою Кабінету Міністрів України №560.
"Уповноважена особа представляється, пояснює, що зараз встановлюватиме особу. Особа може відмовитися чи не відмовитися. Якщо особа не відмовляється, її перевіряють через ТЦК та СП і якщо особа підтверджується, у неї документи в наявності, то до неї претензій немає. Така особа відпускається", — заявив Богданович.
Якщо ж особа відмовилася надавати документи, далі з нею вже працює поліція. А уповноважений від ТЦК у свою чергу, має представитися та виписати повістку.
Нагадаємо, у травні 2024 року в Україні набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким громадяни протягом 60 днів мали оновити свої військово-облікові дані. Якщо ж військовозобов'язаний не зробив того, про що йдеться у документі, доведеться заплатити штраф.
Також ми писали, що голова Чернігівської ОВ В'ячеслав Чаус заявив про посилення мобілізаційних заходів у регіоні. Вони продовжуватимуться до перемоги України у війні проти Росії.
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