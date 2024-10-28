Мобилизация в Украине — можно ли не показывать документы работникам ТЦК

Представитель ТЦК заполняет документ. Иллюстрационное фото: УНИАН

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а это значит, что представители ТЦК могут потребовать у мужчин от 18 до 60 лет военно-учетные документы для проверки наличия данных. Военнообязанный в свою очередь, может показать как бумажную, так и электронную версию, но в случае отсутствия — данные можно могут проверить онлайн.

Об этом в эфире "7 Канала" сообщил начальник мобилизационного отделения ТЦК и СП Владимир Богданович.

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По словам Владимира Богдановича, работники ТЦК проверяют данные военнообязанного через электронные реестры. Таким образом, они устанавливают всю необходимую информацию, начиная от пригодности и заканчивая тем, уточнены ли у человека данные.

"Представителем уполномоченным проверяется лицо или представителем ТЦК через регистраторов, которые имеют право доступа к реестру и такого человека можно быстро установить. Подлежит ли он призыву по мобилизации, или у него уточнены военно-учетные данные, или не уточнены, или он находится на учете и так далее", — сказал он.

Богданович добавил, что сотрудники ТЦК могут осуществлять проверку прямо на улице. Кроме того, работники Национальной полиции тоже могут оперативно установить личность гражданина, так как располагают всеми необходимыми техническими средствами и возможностями.

В то же время, если военнообязанный гражданин не называет свое ФИО и не показывает какие-либо документы, представителям ТЦК действуют по постановлению Кабинета министров Украины №560.

"Уполномоченное лицо представляется, объясняет, что сейчас будет устанавливать личность. Лицо может отказаться или не отказаться. Если лицо не отказывается, его проверяют через ТЦК и СП и если лицо подтверждается, у него документы в наличии, то к нему претензий нет. Такое лицо отпускается", — заявил Богданович.

Если же лицо отказалось предоставлять документы, дальше с ним уже работает полиция. А уполномоченный от ТЦК в свою очередь, должен представиться и выписать повестку.

Напомним, в мае 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому граждане в течение 60 дней должны были обновить свои военно-учетные данные. Если же военнообязанный не сделал того, о чем говорится в документе, придется заплатить штраф.

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