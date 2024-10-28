Мобілізація в Україні — до якої дати триває

Працівники ТЦК на вулицях міста. Фото: з відкритих джерел

В Україні вже понад 2,5 роки триває воєнний стан та загальна мобілізація. Президент Володимир Зеленський останній раз підписав закони про продовження їх строку ще на початку серпня, тож в українців виникає питання, коли до якої дати триватиме мобілізація.

Відповідь на це пише видання "24 канал".

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Коли буде припинено мобілізацію в Україні

Зазначимо, що відповідно до закону №11434, строк проведення загальної мобілізації в Україні продовжено з 12 серпня 2024 року ще на 90 днів, а саме — до 9 листопада. Це було вже дванадцяте продовження строку дій закону з моменту, коли почалася повномасштабна війна.

У зв'язку з тим, що Російська Федерація продовжує воювати проти України та намагається захопити наші території, воєнний стан і загальну мобілізацію, скоріше за все, незабаром продовжать. У такому випадку продовження знову буде на 90 днів, тобто, до 7 лютого 2025 року. Тож у найближчій перспективі припинення мобілізації не передбачається.

Нагадаємо, що військові експерти Владислав Селезньов та Петро Черник пояснили, як може змінитися мобілізація найближчим часом. Вони вважають, що діяльність територіальних центрів комплектування швидше за все активізується.

Також ми писали, що в Україні навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації певні категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право оформити відстрочку від призову на військову службу. Однак строк дії відстрочки обмежений. Після закінчення терміну особі необхідно її продовжити.