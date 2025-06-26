Павло Вишебаба пояснив, чи можна не мобілізувати людей примусово

Павло Вишебаба. Фото: Павло Вишебаба/Facebook

Людей, які добровільно йдуть до війська, зараз вже майже не лишається. Без примусової мобілізації обійтися неможливо.



Таку думку в інтерв'ю проєкту "Люди змін із Лесею Вакулюк" на Еспресо висловив письменник і військовослужбовець Павло Вишебаба.

Чому без примусових мобілізаційних заходів не можна обійтися

За словами воїна, двоє цивільних сказали йому, що мобілізація потрібна, але бусифікація — жахливе явище, тому й люди не хочуть йти до війська добровільно.



На думку Вишебаби, військовозобов'язані, які дотримуються подібної думки, виправдовують своє небажання служити недостатньо сприятливими умовами призову.

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"Взагалі, чи реальна зараз непримусова мобілізація? Це питання наріжне, таке, яке стоїть руба. Я думаю, ні. Закінчилися ті люди, які пішли добровільно. І тепер, як і в будь-якій довгій війні, потрібна примусова мобілізація", — заявив військовий.



Боєць зазначив, що примусова

мобілізація була і під час Другої світової війни, і під час Афганської війни. Іншого виходу немає. Водночас він додав, що може зрозуміти людей, які не хочуть померти або зазнати поранень, але потрібно працювати зі своїми страхами для того, щоб зберегти Україну.



Нагадаємо, у соцмережах поширили відео, на якому зафіксовано, як в Одесі чоловіка силоміць мобілізують працівники ТЦК. Інцидент уже прокоментували у військкоматі.



Також ми повідомляли, що в умовах загальної мобілізації деякі громадяни не підлягають призову. Зокрема, йдеться про заброньованих, депутатів Верховної Ради, батьків, які утримують щонайменше трьох неповнолітніх дітей.