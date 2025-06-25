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Головна Мобілізація Нюанси мобілізації — хто не підлягає призову

Нюанси мобілізації — хто не підлягає призову

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 01:30
Мобілізація влітку 2025 року — хто не підлягає військовому призову
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com
Ключові моменти Які причини є підставами для уникнення мобілізації

Під час воєнного стану в Україні триває загальна мобілізація. Щоправда військовому призову підлягають не всі.

Про порядок проведення мобілізації, права та обов’язки громадян і підстави для звільнення від мобілізації йдеться в Законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

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Які причини є підставами для уникнення мобілізації

Військовому призову не підлягають:

  • громадяни, які мають бронювання;
  • люди, яких визнали непридатними до військової служби за станом здоров’я;
  • жінки та чоловіки, які мають на утримання більше трьох неповнолітніх дітей;
  • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;
  • жінки та чоловіки, зокрема опікуни, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю або утримують повнолітнього з інвалідністю I або II групи;
  • громадяни, які мають на утриманні дітей-сиріт віком до 18 років;
  • громадяни, які постійно доглядають за хворими родичами: чоловіком або дружиною, дитиною, батьками;
  • люди, в яких чоловік або дружина, батько або матір мають інвалідність;
  • опікуни та ті, хто постійно доглядає за людиною з інвалідністю;
  • жінки та чоловіки, які мають неповнолітніх дітей, і виховують їх самостійно, оскільки один із подружжя служить у ЗСУ;
  • депутати Верховної Ради або Автономної Республіки Крим;
  • представники ЗСУ, Міноборони, СБУ, Нацгвардії, поліції, антикорупційних органів.

Нагадаємо, адвокати, як і будь-які інші військовозобов'язані, підлягають мобілізації. Винятком є громадяни, які мають відстрочку або непридатні до служби.

Також ми повідомляли, що в Черкасах військовозобов'язаний проігнорував повістку. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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