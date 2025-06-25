Мобілізація влітку 2025 року — хто не підлягає військовому призову

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com

Під час воєнного стану в Україні триває загальна мобілізація. Щоправда військовому призову підлягають не всі.

Про порядок проведення мобілізації, права та обов’язки громадян і підстави для звільнення від мобілізації йдеться в Законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

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Військовому призову не підлягають:

громадяни, які мають бронювання;

люди, яких визнали непридатними до військової служби за станом здоров’я;

жінки та чоловіки, які мають на утримання більше трьох неповнолітніх дітей;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, зокрема опікуни, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю або утримують повнолітнього з інвалідністю I або II групи;

громадяни, які мають на утриманні дітей-сиріт віком до 18 років;

громадяни, які постійно доглядають за хворими родичами: чоловіком або дружиною, дитиною, батьками;

люди, в яких чоловік або дружина, батько або матір мають інвалідність;

опікуни та ті, хто постійно доглядає за людиною з інвалідністю;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітніх дітей, і виховують їх самостійно, оскільки один із подружжя служить у ЗСУ;

депутати Верховної Ради або Автономної Республіки Крим;

представники ЗСУ, Міноборони, СБУ, Нацгвардії, поліції, антикорупційних органів.

Нагадаємо, адвокати, як і будь-які інші військовозобов'язані, підлягають мобілізації. Винятком є громадяни, які мають відстрочку або непридатні до служби.

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