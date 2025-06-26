Павел Вышебаба объяснил, можно ли не мобилизовать людей принудительно

Можно ли обойтись без принудительной мобилизации — ответ воина
Людей, которые добровольно идут в армию, сейчас уже почти не остается. Без принудительной мобилизации обойтись невозможно.
Такое мнение в интервью проекту "Люди перемен с Лесей Вакулюк" на Экспресо высказал писатель и военнослужащий Павел Вышебаба.
Почему без принудительных мобилизационных мероприятий нельзя обойтись
По словам воина, двое гражданских сказали ему, что мобилизация нужна, но бусификация — ужасное явление, поэтому и люди не хотят идти в армию добровольно.
По мнению Вышебабы, военнообязанные, которые придерживаются подобного мнения, оправдывают свое нежелание служить недостаточно благоприятными условиями призыва.
"Вообще, реальна ли сейчас непринудительная мобилизация? Это вопрос краеугольный, такой, который стоит ребром. Я думаю, нет. Закончились те люди, которые пошли добровольно. И теперь, как и в любой долгой войне, нужна принудительная мобилизация", — заявил военный.
Боец отметил, что принудительная
мобилизация была и во время Второй мировой войны, и во время Афганской войны. Другого выхода нет. В то же время он добавил, что может понять людей, которые не хотят умереть или получить ранения, но нужно работать со своими страхами для того, чтобы сохранить Украину.
Напомним, в соцсетях распространили видео, на котором зафиксировано, как в Одессе мужчину силой мобилизуют работники ТЦК. Инцидент уже прокомментировали в военкомате.
Также мы сообщали, что в условиях общей мобилизации некоторые граждане не подлежат призыву. В частности, речь идет о забронированных, депутатах Верховной Рады, родителях, которые содержат не менее трех несовершеннолетних детей.
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