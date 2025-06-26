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Главная Мобилизация Можно ли обойтись без принудительной мобилизации — ответ воина

Можно ли обойтись без принудительной мобилизации — ответ воина

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 01:30
Павел Вышебаба объяснил, можно ли не мобилизовать людей принудительно
Павел Вышебаба. Фото: Павел Вышебаба/Facebook
Ключові моменти Почему без принудительных мобилизационных мероприятий нельзя обойтись

Людей, которые добровольно идут в армию, сейчас уже почти не остается. Без принудительной мобилизации обойтись невозможно.

Такое мнение в интервью проекту "Люди перемен с Лесей Вакулюк" на Экспресо высказал писатель и военнослужащий Павел Вышебаба.

Почему без принудительных мобилизационных мероприятий нельзя обойтись

По словам воина, двое гражданских сказали ему, что мобилизация нужна, но бусификация — ужасное явление, поэтому и люди не хотят идти в армию добровольно.

По мнению Вышебабы, военнообязанные, которые придерживаются подобного мнения, оправдывают свое нежелание служить недостаточно благоприятными условиями призыва.

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"Вообще, реальна ли сейчас непринудительная мобилизация? Это вопрос краеугольный, такой, который стоит ребром. Я думаю, нет. Закончились те люди, которые пошли добровольно. И теперь, как и в любой долгой войне, нужна принудительная мобилизация", — заявил военный.

Боец отметил, что принудительная
мобилизация была и во время Второй мировой войны, и во время Афганской войны. Другого выхода нет. В то же время он добавил, что может понять людей, которые не хотят умереть или получить ранения, но нужно работать со своими страхами для того, чтобы сохранить Украину.

Напомним, в соцсетях распространили видео, на котором зафиксировано, как в Одессе мужчину силой мобилизуют работники ТЦК. Инцидент уже прокомментировали в военкомате.

Также мы сообщали, что в условиях общей мобилизации некоторые граждане не подлежат призыву. В частности, речь идет о забронированных, депутатах Верховной Рады, родителях, которые содержат не менее трех несовершеннолетних детей.

военный призыв мобилизация военнообязанные военнослужащие бусификация
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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