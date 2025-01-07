Бронювання від мобілізації — коли починати продовження бронювання

Оформлення бронювання в ТЦК. Фото: vikka.ua

Бронювання співробітників критично важливих для української економіки компаній не є безстроковим, його потрібно продовжувати. Цей процес можна починати заздалегідь.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізація і бронювання

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений в умовах воєнного стану, запровадженого після повномасштабного вторгнення російських військ.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на бронювання від мобілізації на своїх підприємствах, які визнані критично важливими для вітчизняної економіки.

Чи можна перебронювати співробітника достроково

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має право компанія, працівники якої заброньовані, починати процес продовження бронювання заздалегідь.

"Так, фірма може податись на продовження бронювання раніше", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на яких умовах спортивні установи можуть бронювати спортсменів.

Також ми повідомляли про нові правила бронювання в 2025 році.