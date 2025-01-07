Бронирование от мобилизации — когда начинать продление бронирования

Оформление бронирования в ТЦК. Фото: vikka.ua

Бронирование сотрудников критически важных для украинской экономики компаний не является бессрочным, его нужно продолжать. Этот процесс можно начинать заранее.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация и бронирование

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный в условиях военного положения, введенного после полномасштабного вторжения российских войск.

Часть военнообязанных граждан имеет право на бронирование от мобилизации на своих предприятиях, которые признаны критически важными для отечественной экономики.

Можно ли перебронировать сотрудника досрочно

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли право компания, работники которой забронированы, начинать процесс продления бронирования заранее.

"Так, фирма может податься на продление бронирования раньше", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, на каких условиях спортивные учреждения могут бронировать спортсменов.

Также мы сообщали о новых правилах бронирования в 2025 году.