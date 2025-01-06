Мобілізація в Україні — кому з чоловіків доступне бронювання у січні 2025 року

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/OOТЦК та СП

Загальна мобілізація в Україні продовжується, а отже й у січні 2025 року військовозобов'язаних громадян призиватимуть на військову службу. Водночас законом передбачено, що деякі чоловіки мають право на бронювання від мобілізації через професійну діяльність.

Хто саме може розраховувати на бронь від призову на військову службу у січні 2025 року, пише "Телеграф".

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Які підприємства мають право отримати статус критично важливих

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №1332, приватні компанії, підприємства, установи, організації повинні відповідати трьом критеріям бронювання:

заробітна плата працівників, яких бронюють, має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (станом на 1 грудня 2024 сума становить 20 тис. грн);

у підприємства не має бути боргів зі сплати ЄСВ та інших податкових внесків (якщо борги є, статус втрачається);

третій критерій підприємство обирає самостійно з переліку, наведеного у постанові КМУ № 76 або в регіональних чи галузевих вимогах.

Варто зауважити, що для державних установ та критично важливих підприємств також діє вимога щодо мінімальної заробітної плати у розмірі 20 тис. грн. Виняток становлять лише працівники комунального сектору та державних організацій.

Зазначимо, що рішення територіальних громад щодо визнання підприємства критично важливим має бути погоджено з Мінекономіки та Міноборони.

До 28 лютого усі критично важливі підприємства повинні пройти перевірку на відповідність новим вимогам, якщо вони хочуть зберегти цей статус та мати можливість й надалі бронювати працівників.

Компанії, чиє право звільняти своїх працівників від служби в ЗСУ буде підтверджено, матимуть змогу бронювати їх строком на один рік.

Бронювання працівників в Україні. Фото: depositphotos.com

Яким категоріям військовозобов'язаних чоловіків доступне бронювання у січні 2025 року

100% бронювання у січні 2025 року доступне для таких категорій українців:

вищих посадових осіб;

керівників районного та обласного рівня;

голів місцевих рад різних рівнів;

міських голів;

членів національної ради;

власників критично важливих підприємств.

Часткове бронювання доступне для держслужбовців, співробітників правоохоронних органів та рятувальних служб. Вони мають право забронювати 50% своїх працівників.

Також право на бронь від мобілізації мають працівники:

паливно-енергетичного комплексу зі статусом критично важливого;

спеціалізованих установ ООН;

технічного персоналу телекомунікаційних компаній;

міжнародних організацій.

Працівник ТЦК перевіряє документи військовозобов'язаного. Фото: google.com

Коли працівнику доступне бронювання від мобілізації

Працівника можуть забронювати за умови, якщо він:

уточнив облікові дані та перебуває на військовому обліку;

не перебуває у розшуку;

його роботодавець внесений до Єдиного переліку критично важливих підприємств;

відносно його роботодавця коректно підтягуються всі відомості (назва, податковий номер, адреса, рішення про визнання критичним, помітка про відповідність зарплатним критеріям);

офіційно отримує зарплату розміром не менше 20 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що робити, якщо ТЦК не вносить дані військовозобов'язаного щодо бронювання.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи треба проходити військово-лікарську комісію заброньованим працівникам.

Також ми інформували, як виїхати за кордон заброньованим українцям.