Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Хто отримає бронь у січні 2025 — нові правила і перелік категорій arrow

Хто отримає бронь у січні 2025 — нові правила і перелік категорій

6 січня 2025 21:32
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — кому з чоловіків доступне бронювання у січні 2025 року
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/OOТЦК та СП
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Загальна мобілізація в Україні продовжується, а отже й у січні 2025 року військовозобов'язаних громадян призиватимуть на військову службу. Водночас законом передбачено, що деякі чоловіки мають право на бронювання від мобілізації через професійну діяльність. 

Хто саме може розраховувати на бронь від призову на військову службу у січні 2025 року, пише "Телеграф". 

Читайте також:

Які підприємства мають право отримати статус критично важливих

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №1332, приватні компанії, підприємства, установи, організації повинні відповідати трьом критеріям бронювання:

  • заробітна плата працівників, яких бронюють, має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (станом на 1 грудня 2024 сума становить 20 тис. грн);
  • у підприємства не має бути боргів зі сплати ЄСВ та інших податкових внесків (якщо борги є, статус втрачається);
  • третій критерій підприємство обирає самостійно з переліку, наведеного у постанові КМУ № 76 або в регіональних чи галузевих вимогах.

Варто зауважити, що для державних установ та критично важливих підприємств також діє вимога щодо мінімальної заробітної плати у розмірі 20 тис. грн. Виняток становлять лише працівники комунального сектору та державних організацій.

Зазначимо, що рішення територіальних громад щодо визнання підприємства критично важливим має бути погоджено з Мінекономіки та Міноборони.

До 28 лютого усі критично важливі підприємства повинні пройти перевірку на відповідність новим вимогам, якщо вони хочуть зберегти цей статус та мати можливість й надалі бронювати працівників. 

Компанії, чиє право звільняти своїх працівників від служби в ЗСУ буде підтверджено, матимуть змогу бронювати їх строком на один рік.

 

Які підприємства мають право отримати статус критично важливих
Бронювання працівників в Україні. Фото: depositphotos.com

Яким категоріям військовозобов'язаних чоловіків доступне бронювання у січні 2025 року

100% бронювання у січні 2025 року доступне для таких категорій українців: 

  • вищих посадових осіб;
  • керівників районного та обласного рівня;
  • голів місцевих рад різних рівнів;
  • міських голів;
  • членів національної ради;
  • власників критично важливих підприємств.

Часткове бронювання доступне для держслужбовців, співробітників правоохоронних органів та рятувальних служб. Вони мають право забронювати 50% своїх працівників.

Також право на бронь від мобілізації мають працівники:

  • паливно-енергетичного комплексу зі статусом критично важливого;
  • спеціалізованих установ ООН;
  • технічного персоналу телекомунікаційних компаній;
  • міжнародних організацій.

 

Яким категоріям військовозобов'язаних чоловіків доступне бронювання у січні 2025 року
Працівник ТЦК перевіряє документи військовозобов'язаного. Фото: google.com

Коли працівнику доступне бронювання від мобілізації

Працівника можуть забронювати за умови, якщо він:

  • уточнив облікові дані та перебуває на військовому обліку;
  • не перебуває у розшуку;
  • його роботодавець внесений до Єдиного переліку критично важливих підприємств;
  • відносно його роботодавця коректно підтягуються всі відомості (назва, податковий номер, адреса, рішення про визнання критичним, помітка про відповідність зарплатним критеріям);
  • офіційно отримує зарплату розміром не менше 20 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що робити, якщо ТЦК не вносить дані військовозобов'язаного щодо бронювання. 

Нагадаємо, ми повідомляли, чи треба проходити військово-лікарську комісію заброньованим працівникам. 

Також ми інформували, як виїхати за кордон заброньованим українцям.

робота мобілізація бронювання військовозобов'язані січень

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:18 Зеленський назвав, скільки окупантів втратила РФ на Курщині

21:58 Конгрес затвердив перемогу Трампа на президентських виборах у США

21:58 Глава ДМС не задекларував будинок за понад 100 тис. доларів

21:57 Одесит за гроші робив фальшиві повістки — рішення суду

21:32 Хто отримає бронь у січні 2025 — нові правила і перелік категорій

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:31 У ЗСУ показали, як бронетранспортер нищив росіян на Курщині

21:27 Публічно пішов в СЗЧ — суд залишив Гнезділова під вартою

21:15 На Закарпатті напали на поліцейських — що загрожує затриманим

21:05 Усик став найкращим боксером року за версією WBC

20:47 Обмін полоненими — Лубінець повідомив про домовленість з РФ

22:18 Зеленський назвав, скільки окупантів втратила РФ на Курщині

21:58 Конгрес затвердив перемогу Трампа на президентських виборах у США

21:58 Глава ДМС не задекларував будинок за понад 100 тис. доларів

21:57 Одесит за гроші робив фальшиві повістки — рішення суду

21:32 Хто отримає бронь у січні 2025 — нові правила і перелік категорій

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:31 У ЗСУ показали, як бронетранспортер нищив росіян на Курщині

21:27 Публічно пішов в СЗЧ — суд залишив Гнезділова під вартою

21:15 На Закарпатті напали на поліцейських — що загрожує затриманим

21:05 Усик став найкращим боксером року за версією WBC

20:47 Обмін полоненими — Лубінець повідомив про домовленість з РФ

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

Text

20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

Text

18:13 Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Text

10:11 Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

Text

08:00 Інтерв'ю Зеленського та наступ ЗСУ на Курщині — ефір Ранок.LIVE

5 січня 2025
Text

17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

3 січня 2025
Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла