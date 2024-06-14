Документи на відстрочку, скільки разів можна подавати на комісію

Розмова представника ТЦК із військовозобов’язаним. Фото: "Моя Київщина"

Згідно із новим законом про мобілізацію, подавати документи на відстрочку повторно, після негативного рішення комісії, неможливо. Але в теорії один і той же громадянин може спробувати подати заяву на відстрочку удруге за іншою статтею.

Про це на порталі "Юристи.UA" пише адвокат Юрій Айвазян.

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У новому законі про мобілізацію з’явилися зміни, що стосуються процесу оформлення відстрочки від мобілізаційного призову.

Йдеться про відсутність можливості подати документи на відстрочку удруге, якщо першого разу комісія відхилила заяву військовозобов’язаного.

Повторно не можна, але за іншою статтею — пробуйте

Юрій Айвазян пояснив: "Після відмови подати пакет документів на відстрочку повторно не вдасться, а рішення комісії можна лише оскаржити".

Коментуючи можливість надати документи на відстрочку удруге від однієї і тієї ж особи, але за іншою статтею, юрист зазначив — така можливість у відповідній Постанові не згадується.

"Але за логікою, здається мені, що це може спрацювати", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, громадянам, які мають відстрочку від мобілізації, надану Міністерством економіки, продовжать бронювання ще на три місяці автоматично.

Раніше ми писали, що частина військовозобов’язаних українців, які перебувають за кордоном, має повернутися додому і звернутися до територіальних центрів комплектування.