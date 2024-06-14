Документы на отсрочку, сколько раз можно подавать на комиссию

Разговор представителя ТЦК с военнообязанным. Фото: "Моя Київщина"

Согласно новому закону о мобилизации, подавать документы на отсрочку повторно после негативного решения комиссии невозможно. Но в теории один и тот же гражданин может попытаться подать заявление на отсрочку во второй раз по другой статье.

Об этом на портале "Юристи.UA" пишет адвокат Юрий Айвазян.

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В новом законе о мобилизации появились изменения, касающиеся процесса оформления отсрочки от мобилизационного призыва.

Речь идет об отсутствии возможности подать документы на отсрочку во второй раз, если в первый раз комиссия отклонила заявление военнообязанного.

Повторно нельзя, но по другой статье – пробуйте

Юрий Айвазян объяснил: "После отказа предоставить пакет документов на отсрочку повторно не удастся, а решение комиссии можно только обжаловать".

Комментируя возможность предоставить документы на отсрочку во второй раз от одного и того же лица, но по другой статье, юрист отметил, что такая возможность в соответствующем Постановлении не упоминается.

"Но по логике кажется мне, что это может сработать", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, гражданам, имеющим отсрочку от мобилизации, предоставленную Министерством экономики, продлят бронирование еще на три месяца автоматически.

Ранее мы писали, что часть находящихся за рубежом военнообязанных украинцев должна вернуться домой и обратиться в территориальные центры комплектования.