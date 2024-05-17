Як оформити відстрочку від мобілізації — перелік необхідних документів

Військовозобов'язані чоловіки у ТЦК. Фото: facebook/zt.otck

На відстрочку від мобілізації можуть розраховувати категорії громадян України визначені в новому законі про мобілізацію, серед яких студенти, заброньовані роботодавцем працівники, а також особи, які не можуть бути призвані за станом здоров'я. Відповідно до кожної категорії потрібно підготувати певні документи.

Про це повідомляє ТСН.ua у п'ятницю, 10 травня.

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Які документи потрібні для оформлення відстрочки від мобілізації

Щоб отримати відстрочку від мобілізації, потрібно мати певні документи:

для студентів та аспірантів : довідка про навчання у відповідному закладі вищої освіти чи науковій установі, студентський квиток, довідка про зарахування тощо;

: довідка про навчання у відповідному закладі вищої освіти чи науковій установі, студентський квиток, довідка про зарахування тощо; для заброньованих працівників : витяг з рішення про бронювання за формою згідно з додатком 3 Постанови КМУ №76 від 27 січня 2023 року, який зазвичай надається за місцем роботи;

: витяг з рішення про бронювання за формою згідно з додатком 3 Постанови КМУ №76 від 27 січня 2023 року, який зазвичай надається за місцем роботи; для осіб за станом здоров'я: довідка про висновок медичного огляду військовозобов'язаного, яка видається ЛКК чи МСЕК, документи про підтвердження інвалідності з дитинства (наприклад, посвідчення) тощо.

"Потрібно пам’ятати, що отримати відстрочку можна лише на підставі військово-облікового документа. Такими документами наразі є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Тобто, наприклад, якщо вам уже 35 років, а ви досі маєте приписне або стару довідку з військкомату, то поки не оновите цей документ, не зможете отримати відстрочку", — зазначила юристка юридичної компанії "Приходько та партнери" Діана Тернова.

Нагадаємо, що закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня та внесе зміни до правил надання відстрочки від мобілізації. Відомі категорії військовозобов'язаних, які втратять це право.

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