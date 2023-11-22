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Чи можна відмовитися від проходження ВЛК — пояснення адвоката

22 листопада 2023 03:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чи можна відмовитися від проходження ВЛК — пояснення адвоката
Чоловік на прийомі в лікарки. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Після вручення повістки військовозобов'язаний має пройти військово-лікарську комісію згідно з мобілізацією в Україні. Адвокат Ростислав Кравець пояснив, чи потрібно проходити огляд та чи можна відмовитися.

Про це повідомляє Факти

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Чи можна відмовитись від проходження ВЛК

Так, Ростислав Кравець наголосив, що від проходження ВЛК не можна відмовитись, адже причин не проходити огляд фактично немає.

"Інакше кажучи, навіть якщо військовозобов’язані заброньовані чи мають відстрочку від мобілізації, їм все одно краще піти на ВЛК", — йдеться в матеріалі.

За словами адвоката, часто співробітники ТЦК та СП хитрують та вручають повістку людині, яка має право на відстрочку чи є заброньованою. До того ж вони знають, що ця людина має право на звільнення від призову.

Водночас адвокат наголосив, що не можна відмовитися проходити ВЛК. Огляд мають пройти всі учасники мобілізації та особи призовного віку.

Нагадаємо, що в МОЗ пояснили, чи може військовослужбовець оскаржити рішення, якщо вважає, що висновок комісії не відображає його реального стану здоров’я.

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