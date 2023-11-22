Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Можно ли отказаться от прохождения ВЛК — обьяснение адвоката arrow

Можно ли отказаться от прохождения ВЛК — обьяснение адвоката

22 ноября 2023 03:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Можно ли отказаться от прохождения ВЛК — обьяснение адвоката
Мужчина на приеме у врача. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

После вручения повестки военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию согласно мобилизации в Украине. Адвокат Ростислав Кравец объяснил, нужно ли проходить осмотр и можно ли отказаться.

Об этом сообщает Факты.

Читайте также:

Можно ли отказаться от прохождения ВЛК

Так, Ростислав Кравец подчеркнул, что от прохождения ВЛК нельзя отказаться, ведь причин не проходить осмотр фактически нет.

"Иными словами, даже если военнообязанные забронированы или имеют отсрочку от мобилизации, им все равно лучше пойти на ВЛК", — говорится в материале.

По словам адвоката, часто сотрудники ТЦК и СП хитрят и вручают повестку человеку, который имеет право на отсрочку или забронирован. К тому же, они знают, что этот человек имеет право на освобождение от призыва.

В то же время адвокат подчеркнул, что нельзя отказаться проходить ВЛК. Обзор должны пройти все участники мобилизации и лица призывного возраста.

Напомним, что в Минздраве объяснили, может ли военнослужащий обжаловать решение, если считает, что заключение комиссии не отражает его реальное состояние здоровья.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме