Можно ли отказаться от прохождения ВЛК — обьяснение адвоката

Мужчина на приеме у врача. Фото: УНИАН

После вручения повестки военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию согласно мобилизации в Украине. Адвокат Ростислав Кравец объяснил, нужно ли проходить осмотр и можно ли отказаться.

Об этом сообщает Факты.

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Можно ли отказаться от прохождения ВЛК

Так, Ростислав Кравец подчеркнул, что от прохождения ВЛК нельзя отказаться, ведь причин не проходить осмотр фактически нет.

"Иными словами, даже если военнообязанные забронированы или имеют отсрочку от мобилизации, им все равно лучше пойти на ВЛК", — говорится в материале.

По словам адвоката, часто сотрудники ТЦК и СП хитрят и вручают повестку человеку, который имеет право на отсрочку или забронирован. К тому же, они знают, что этот человек имеет право на освобождение от призыва.

В то же время адвокат подчеркнул, что нельзя отказаться проходить ВЛК. Обзор должны пройти все участники мобилизации и лица призывного возраста.

Напомним, что в Минздраве объяснили, может ли военнослужащий обжаловать решение, если считает, что заключение комиссии не отражает его реальное состояние здоровья.