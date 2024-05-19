Чи можна взяти з собою в ТЦК юриста або адвоката - пояснення

Черга в ТЦК в Києві. Фото: Новини.LIVE

В чергах до ТЦК інколи можна побачити, як чоловіки стоять з так званою групою підтримки — з дівчиною, дружиною або іншою близькою людиною. Інколи заходити разом їм дозволяють, інколи ні. Все залежить від самого ТЦК.

Юристка Надія Шуляк пояснила Новини.LIVE, чому чоловіки беруть когось із собою і чи це законно.

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Черги в ТЦК

"Це дуже цікаве і болюче питання для адвокатів. Я не буду говорити про всі ТЦК по Україні. Але я стикалася з ситуаціями, коли мене як адвоката, який надає правничу допомогу і надав всі документи про підтвердження моїх повноважень, не допускають зайти в ТЦК разом з клієнтом. Я не мала наміру брати участь у проходженні ВЛК або втручатися в процедуру. Я пропонувала клієнтові бути поруч з ним і дивитися, що йому дають підписувати", — сказала юристка.

Вона додала, що радить всім дивитися, що вони підписують. Адже на її практиці були випадки, що чоловікам давали, крім необхідних документів, підписати анкету. А в ній було чітко прописано "Анкета добровольця на проходження військової служби". Це підписувати не потрібно, якщо немає наміру нести військову службу.

Документи, які треба підписувати:

військові облікові документи,

анкетування для особової справи,

заяви для видачі військового документу.

Юристка розповіла про новий закон. Фото: Новини.LIVE

"Але будь-які документи, які не відображають волю військовозобов’язаної особи, у жодному разі підписувати не потрібно. Тому повертаючись до питання, з ким чоловіки приходять до ТЦК, тут люди бувають різні. Я б не стала жартувати над тим, хто приходить з дружиною або з групою підтримки. Я не заохочую, але це більше психоемоційна підтримка", — додала юристка.

Нагадаємо, в Україні з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію, який набув розголосу серед населення. Він містить низку нових норм, які стосуються і видачі повісток, і запровадження величезних штрафів за неявку до ТЦК.

Новий закон про мобілізацію законодавчо закріпить поняття оповіщення, яке міститиме виклик громадян до ТЦК, а також вручення повісток. Бізнес зобов’яжуть не тільки вести військовий облік, а й забезпечувати вручення повісток.