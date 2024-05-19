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Можно ли взять в ТЦК жену, маму или адвоката

19 мая 2024 06:36
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Можно ли взять с собой в ТЦК юриста или адвоката – объяснение
Очередь в ТЦК в Киеве. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В очередях в ТЦК иногда можно увидеть, как мужчины стоят с так называемой группой поддержки — с девушкой, женой или другим близким человеком. Иногда заходить вместе им разрешают, иногда нет. Все зависит от самого ТЦК.

Юристка Надежда Шуляк объяснила Новини.LIVE, почему мужчины берут кого-то с собой и законно ли это.

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Очереди в ТЦК

"Это очень интересный и болезненный вопрос для адвокатов. Я не буду говорить обо всех ТЦК по Украине. Но я сталкивалась с ситуациями, когда меня как адвоката, оказывающего правовую помощь и предоставившего все документы о подтверждении моих полномочий, не допускают зайти в ТЦК вместе с клиентом. Я не собиралась участвовать в прохождении ВВК или вмешиваться в процедуру. Я предлагала клиенту быть рядом с ним и смотреть, что ему дают подписывать", — сказала юрист.

Она добавила, что советует всем смотреть, что они подписывают. Ведь на ее практике были случаи, когда мужчинам давали помимо необходимых документов подписать анкету. А в ней было четко прописано "Анкета добровольца на прохождение военной службы". Это подписывать не нужно, если нет намерения нести военную службу.

Документы, которые нужно подписывать:

  • военные учетные документы,
  • анкетирование для личного дела,
  • заявления выдачи военного документа.
юрист Надежда Шуляк
Юрист рассказала о новом законе. Фото: Новини.LIVE

"Но какие-либо документы, которые не отражают волю военнообязанного лица, ни в коем случае подписывать не нужно. Поэтому возвращаясь к вопросу, с кем мужчины приходят в ТЦК, то люди бывают разные. Я бы не стала шутить над тем, кто приходит с женой или группой поддержки. Я не поощряю, но это больше психоэмоциональная поддержка", — добавила юрист.

Напомним, в Украине с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, который получил огласку среди населения. Он содержит ряд новых норм, касающихся и выдачи повесток и введения огромных штрафов за неявку в ТЦК.

Новый закон о мобилизации законодательно закрепит понятие оповещения, содержащее вызов граждан в ТЦК, а также вручение повесток. Бизнес обяжут не только вести военный учет, но и обеспечивать вручение повесток.

закон
мобилизация
ВВК
ТЦК и СП
адвокат

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