Експерти відповіли, чи можна обрати посаду в ЗСУ вже після мобілізації

В Україні у зв'язку із загальною мобілізацією українцям часто радять шукати посаду в ЗСУ заздалегідь. При цьому часто стається так, коли чоловіка мобілізують спонтанно.

Чи можливо знайти бажану посаду вже після мобілізації, відповідь на це дали експерти, з якими поспілкувалося видання РБК-Україна.

Чи допомагає рекомендація від бригади вже після мобілізації людини

Для з'ясування відповіді на це питання, журналісти запитали адвокатку Марію Ганіну, наскільки ефективним є лист-рекомендація від бригади, яка хоче забрати військовозобов'язаного собі, поки він проходить навчання.

"Це досить недієво. На стадії "бусифікації" і після направлення особи на навчання, прохання проходити військову службу в обраному самостійно місці — ігнорується в 90% випадків", — сказала юрист.

Вона пояснила, що зазвичай мобілізованих часто відправляють туди, де є найбільші потреби в комплектуванні бригад.

"Якщо військовозобов'язаний знає, де хоче проходити військову службу, і на нього там чекають, раджу заздалегідь подбати про направлення саме в ту військову частину. Наприклад, звернутися до центру рекрутингу", — додає вона.

Рекрутинг як спосіб заздалегідь обрати собі посаду

Офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель у коментарі виданню заявив, що рекрутинг — добровільна мобілізація. І це процес, який повністю контролює громадянин.

"Наприклад, звернувшись до 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, людина отримує можливість обрати час проходження процедури, посаду і бригаду для служби. Тобто весь процес відбувається під вашим контролем. І ця перевага діє для цивільних виключно до моменту отримання "бойової повістки", — пояснив він.

Також Ілля Абель додав, що рекрутингові центри не працюють із діючими військовими. Таким чином, забрати людину з навчального центру можливості вже немає.

"І не кожна бригада це зможе зробити, адже слід розуміти, що кожен навчальний центр має свій список пріоритетних бригад, які він комплектує, а тому потрапити до тієї, що до нього не входить, — завдання із зірочкою", — сказав Ілля.

З цієї причини співрозмовник видання порадив людям не затягувати цей процес, а заздалегідь звернутися в 1 центр рекрутингу. Там громадянину допоможуть із мобілізацією або підписанням контракту. Крім того, буде видано довідку, що людина перебуває на етапі долучення до Сил оборони України.

