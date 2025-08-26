Стало відомо, які категорії чоловіків не підпадають під мобілізацію до 5 листопада 2025 року

Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні було оголошено продовження загальної мобілізації на наступні 90 днів, до 5 листопада 2025 року. Призову підлягають усі військовозобов'язані громадяни, здатні виконувати свої військові обов'язки.

Проте є категорія чоловіків, які не підлягають мобілізації, зазначають Подробиці.

Реклама

Читайте також:

Категорії громадян, які не підлягають мобілізації

громадяни, визнані непридатними до військової служби за висновком військово-лікарської комісії (наказ Міністерства оборони України №402);

особи з інвалідністю будь-якої групи;

батьки трьох і більше неповнолітніх дітей;

опікуни чи піклувальники дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

громадяни, батьки чи дружини яких мають інвалідність І або II групи;

особи, у яких є дитина з інвалідністю до 18 років або повнолітня дитина з I чи II групою інвалідності;

громадяни, які здійснюють постійний догляд за родичами, які не можуть самостійно себе забезпечувати;

родичі загиблих військовослужбовців;

працівники критично важливих галузей економіки, які мають бронювання;

студенти денної чи дуальної форми навчання у вищих навчальних закладах (за умови здобуття вищого рівня освіти);

призовники віком 18–25 років, які не належать до військовозобов'язаних;

колишні полонені;

інші категорії, передбачені чинним законодавством.

Повне звільнення від мобілізації отримують переважно особи з інвалідністю та ті, хто має тяжкі хвороби, підтверджені Центральною військово-лікарською комісією. Саме цей орган встановлює статус "непридатний".

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловився щодо можливості виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років. він заявив, що такий законопроєкт розглядається, але буде врахуватись вплив закону на обороноздатність України.

Додамо, ми повідомляли про те, чи продовжується відстрочка від мобілізації для студентів автоматично.