Эксперты ответили, можно ли выбрать должность в ВСУ уже после мобилизации

Военные ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Украине в связи с всеобщей мобилизацией украинцам часто советуют искать должность в ВСУ заранее. При этом часто происходит так, когда мужчину мобилизуют спонтанно.

Возможно ли найти желаемую должность уже после мобилизации, ответ на это дали эксперты, с которыми пообщалось издание РБК-Украина.

Реклама

Читайте также:

Помогает ли рекомендация от бригады уже после мобилизации человека

Для выяснения ответа на этот вопрос, журналисты спросили адвокатку Марию Ганину, насколько эффективным является письмо-рекомендация от бригады, которая хочет забрать военнообязанного себе, пока он проходит обучение.

"Это достаточно недейственно. На стадии "бусификации" и после направления лица на обучение, просьба проходить военную службу в выбранном самостоятельно месте — игнорируется в 90% случаев", — сказала юрист.

Она пояснила, что как правило, мобилизованных часто отправляют туда, где есть самые большие потребности в комплектовании бригад.

"Если военнообязанный знает, где хочет проходить военную службу, и его там ждут, советую заранее позаботиться о направлении именно в ту воинскую часть. Например, обратиться в центр рекрутинга", — добавляет она.

Рекрутинг как способ заранее выбрать себе должность

Офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель в комментарии изданию заявил, что рекрутинг — добровольная мобилизация. И это процесс, который полностью контролирует гражданин.

"Например, обратившись в 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, человек получает возможность выбрать время прохождения процедуры, должность и бригаду для службы. То есть весь процесс происходит под вашим контролем. И это преимущество действует для гражданских исключительно до момента получения "боевой повестки", — пояснил он.

Также Илья Абель добавил, что рекрутинговые центры не работают с действующими военными. Таким образом, забрать человека из учебного центра возможности уже нет.

"И не каждая бригада это сможет сделать, ведь следует понимать, что каждый учебный центр имеет свой список приоритетных бригад, которые он комплектует, а потому попасть в ту, что в него не входит — задача со звездочкой", — сказал Илья.

По этой причине собеседник издания посоветовал людям не затягивать данный процесс, а заранее обратиться в 1 центр рекрутинга. Там гражданину помогут с мобилизацией или подписанием контракта. Кроме того, будет выдана справка, что человек находится на этапе приобщения к Силам обороны Украины.

Напомним, на днях представитель Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ сообщил, что Третьему армейскому корпусы нужны тысячи людей на тыловые должности.

Также мы писали, кого могут и кого не могут мобилизовать до 5 ноября.