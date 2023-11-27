Чи можна звільнитися із ЗСУ, якщо дитина військового має інвалідність

Військовий з дитиною. Фото: Армія Inform

Військовозобов'язані чоловіки за законом повинні обороняти країну від російської агресії. Однак через певні обставини деякі українці мають право звільнитися з військової служби, зокрема в тому випадку, коли дитина військового має інвалідність.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив процедуру звільнення з ЗСУ, якщо дитина військового має інвалідність.

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Як звільнитись із ЗСУ, якщо дитина має інвалідність

За словами адвоката, військовослужбовцю можна звільнитися з ЗСУ, якщо він опікується своєю дитиною з інвалідністю. Така підстава для звільнення передбачена статтею 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Зокрема про звільнення під час воєнного стану можливе у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років.

"У зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони з доров’я, але якій не встан овлено інвалідність", — йдеться у документі.

Для звільнення потрібно написати наступні документи:

рапорт на ім'я командира частини,

документи, які підтверджують інвалідність дитини (довідка ЛКК форми 080-1),

свідоцтво про шлюб,

свідоцтво про народження дитини.

Після надходження рапорту від військовослужбовця або заяви від його родичів про дострокове звільнення в запас за сімейними обставинами, командир військової частини зобов’язаний надіслати у триденний строк до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання сім’ї військовослужбовця запит для перевірки його сімейного стану.

Нагадаємо, що військовозобов'язані, щоб отримати відстрочку від призову, повинні мати певні підстави та документи.