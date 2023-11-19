Відстрочка від мобілізації — які документи потрібні, щоб отримати

Військовий ЗСУ цілиться з автомата. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Попри загальну мобілізацію, якій підпадають чоловіки від 18 до 60 років, є категорії осіб, яких не можна призвати. Мова йде про військовозобов'язаних, що мають відстрочку від призову, для отримання якої мають бути певні підстави та документи.

Про це повідомляє finance.ua.

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Як отримати відстрочку від мобілізації

Зазначається, що для отримання відстрочки від мобілізації мають бути не лише відповідні підстави, пов'язані зі здоров'ям, родиною тощо, а й документи, що слугують доказом, що ви дійсно не підлягаєте призову. Їх варто прикріпити до заяви про відстрочку.

Заява про відстрочку подається до ТЦК та СП за місцем військового обліку або призову. Можна подати заяву при отриманні повістки або для отримання відмітки у військово-облікових документах для виїзду за кордон.

Які документи потрібні, щоб отримати відстрочку від мобілізації

Так, до заяви треба прикріпити документи, що є доказом відстрочки:

медичні довідки,

висновок МСЕКу,

свідоцтво про народження дитини,

медичні документи, що підтверджують стан здоров’я родичів тощо.

Заяву реєструють у вхідному журналі, після чого комісія, створена на базі ТЦК та СП, розглядає її. Для отримання виписки з протоколу, що містить дані особи, яка подала заяву на відстрочку, слід звертатися до книги протоколів.

"Отримати відстрочку від призову можна лише до моменту набуття статусу військовослужбовця. Після зарахування до особового складу військової частини ви не зможете подати заяву про відстрочку, навіть якщо для цього є підстави", — додали в виданні.

Нагадаємо, що ще одну категорію українців звільнили від мобілізації. Відомо, хто отримав право на відстрочку.