Можно ли уволиться из ВСУ, если ребенок военного имеет инвалидность
Военнообязанные мужчины по закону должны защищать страну от российской агрессии. Однако из-за определенных обстоятельств некоторые украинцы имеют право уволиться с военной службы, в частности в том случае, когда ребенок военного имеет инвалидность.
Адвокат Юрий Айвазян объяснил процедуру увольнения из ВСУ, если ребенок военного имеет инвалидность.
Как уволиться из ВСУ, если ребенок имеет инвалидность
По словам адвоката, военнослужащему можно уволиться с ВСУ, если он опекается своим ребенком с инвалидностью. Такое основание для увольнения предусмотрено статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
В частности, об увольнении во время военного положения возможно в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
"В связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или заболевание почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность", — говорится в документе.
Для увольнения нужно написать следующие документы:
- рапорт на имя командира части,
- документы, подтверждающие инвалидность ребенка (справка ЛКК формы 080-1),
- свидетельство о браке,
- свидетельство о рождении ребенка.
После поступления рапорта от военнослужащего или заявления от его родственников о досрочном увольнении в запас по семейным обстоятельствам, командир воинской части обязан направить в трехдневный срок в соответствующий территориальный центр комплектования и социальную поддержку по месту жительства семьи военнослужащего запрос для проверки его семейного состояния.
Напомним, что военнообязанные, чтобы получить отсрочку от призыва, должны иметь определенные основания и документы.
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