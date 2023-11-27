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Можно ли уволиться из ВСУ, если ребенок военного имеет инвалидность

27 ноября 2023 08:57
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Можно ли уволиться из ВСУ, если ребенок военного имеет инвалидность
Военный с ребенком. Фото: Армия Inform
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Военнообязанные мужчины по закону должны защищать страну от российской агрессии. Однако из-за определенных обстоятельств некоторые украинцы имеют право уволиться с военной службы, в частности в том случае, когда ребенок военного имеет инвалидность.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил процедуру увольнения из ВСУ, если ребенок военного имеет инвалидность.

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Как уволиться из ВСУ, если ребенок имеет инвалидность

По словам адвоката, военнослужащему можно уволиться с ВСУ, если он опекается своим ребенком с инвалидностью. Такое основание для увольнения предусмотрено статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В частности, об увольнении во время военного положения возможно в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

"В связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или заболевание почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность", — говорится в документе.

Для увольнения нужно написать следующие документы:

  • рапорт на имя командира части,
  • документы, подтверждающие инвалидность ребенка (справка ЛКК формы 080-1),
  • свидетельство о браке,
  • свидетельство о рождении ребенка.

После поступления рапорта от военнослужащего или заявления от его родственников о досрочном увольнении в запас по семейным обстоятельствам, командир воинской части обязан направить в трехдневный срок в соответствующий территориальный центр комплектования и социальную поддержку по месту жительства семьи военнослужащего запрос для проверки его семейного состояния.

       

Напомним, что военнообязанные, чтобы получить отсрочку от призыва, должны иметь определенные основания и документы.

   

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