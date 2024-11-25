Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чи можуть анулювати бронювання за розбіжність даних у Резерв+ arrow

Чи можуть анулювати бронювання за розбіжність даних у Резерв+

25 листопада 2024 12:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації — чи можуть анулювати якщо дані в Резерв+ і посвідченні відрізняються
Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни України, які є заброньованими на підприємстві, можуть перевіряти статус бронювання у застосунку Резерв+. Проте, бувають випадки, коли дані у застосунку та тимчасовому посвідченні можуть відрізнятися. Як діяти у такому випадку та чи може це стати причиною анулювання бронювання.

Відповідь на це дав юрист Владислав Дерій

Читайте також:

Що робити, якщо дані у Резерв+ та у посвідченні відрізняються

До юриста із питанням звернулася жінка, чоловік якої є заброньованим на підприємстві. Проте дані у застосунку Резерв+ та у його посвідченні відрізняються.

"Чоловік має бронювання, підприємство забронювало через Дію. В Резерв+ бронювання відображається. Але дані в Резерв+ і у тимчасовому посвідченні не співпадають, а саме, у посвідченні і по факту людина стоїть на обліку в одному ТЦК, а в Резерві зазначене ТЦК іншого району, те, в якому стояв на обліку до 2016 року", — пише жінка.

Юрист стверджує, що анулювати бронювання за це не можуть, але радить у такому випадку відправити рекомендованого листа до ТЦК, де чоловік фактично перебуває на військовому обліку, з описом вкладеного і заяву з вимогою про внесення змін до Реєстру військовозобов'язаних. До заяви потрібно прикріпити нотаріальну копію тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. 

Таке право надається усім військовозобов’язаним та резервістам. Відтак вони можуть отримувати дані про своє включення або невключення до Реєстру. А також переглядати інформацію про себе, внесену до Реєстру, зокрема через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста й оскаржувати та виправляти некоректні дані. 

Звертатися до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою, якщо вважають, що їх неправомірно включили або не включили до Реєстру.
Подавати заяви про виправлення неправдивої інформації, що міститься в Реєстрі, відповідно до порядку, встановленого адміністратором Реєстру.

Як виправити невідповідності у військових документах

У разі, якщо дані, зазначені у військових документах (посвідчення призовника, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, військовий квиток або квиток офіцера запасу), не відповідають відомостям, внесеним до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, громадянин має право ініціювати внесення змін.

Як подати запит на виправлення у паперовій формі:

  • звернутися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), його відділу, органу СБУ або розвідувального органу за місцем перебування на військовому обліку.

В електронній формі:

  • використати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста для подання звернення до відповідного ТЦК.

Які терміни внесення змін до ВОД

Зміни до Реєстру вносяться протягом п’яти робочих днів з моменту реєстрації заяви. Якщо протягом 5 робочих днів із моменту подання заяви зміни до Реєстру "Оберіг" не були внесені, громадянин має право оскаржити бездіяльність ТЦК у судовому порядку.

Такий порядок дозволяє громадянам захистити свої права та забезпечити коректність даних у військовій документації.

У яких випадках можуть анулювати відстрочку від мобілізації

Відстрочка від мобілізації не може бути скасована безпідставно. Вона підлягає анулюванню лише в передбачених законом випадках, які зазначені у пункті 13 Постанови Кабінету Міністрів України №76.

Підстави для анулювання відстрочки:

  • Закінчення строку дії відстрочки.
  • Завершення підприємством виконання робіт, виробництва товарів чи надання послуг для потреб Збройних Сил або інших військових формувань.
  • Позбавлення підприємства статусу критично важливого для функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період (рішенням органу, який надав такий статус).
  • Ліквідація органу влади, підприємства, установи або організації.
  • Звільнення військовозобов’язаного з місця роботи чи служби, крім переведення на іншу посаду в межах тієї ж установи чи підприємства.
  • Тимчасове припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством.
  • Обґрунтоване подання керівника органу, підприємства чи установи.
  • Отримання іншої відстрочки на підставах, передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
  • Припинення договору або контракту чи завершення терміну призначення працівників міжнародних чи спеціалізованих організацій, у тому числі установ ООН.
  • Невиконання робіт із розмінування протягом 6 місяців (за інформацією Центру протимінної діяльності).

Нагадаємо, в Україні запроваджують нові правила бронювання з 1 грудня 2024 року через портал "Дія".

Також деякі відстрочки втратять свою силу вже у лютому 2025 року. 

мобілізація бронювання відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:04 У ГУР показали дрони, якими атакують військові об'єкти росіян

Text

13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

12:48 Вибори президента в Румунії — хто лідирує

12:47 Українські дрони вдарили по нафтобазі в Калузі — ЗМІ

12:44 Удар по середмістю — як одесити пережили сьогоднішню атаку РФ

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

12:34 Сирський доручив кожному комбригу створити підрозділ рекрутингу

12:30 Чи можуть анулювати бронювання за розбіжність даних у Резерв+

12:28 Діденко назвала регіони України, які завтра будуть засніжені

12:27 Найкращі функції Telegram, які використовує не кожен — список

12:23 Нічна атака окупантів — скільки безпілотників збили сили ППО

13:04 У ГУР показали дрони, якими атакують військові об'єкти росіян

12:48 Вибори президента в Румунії — хто лідирує

12:47 Українські дрони вдарили по нафтобазі в Калузі — ЗМІ

12:44 Удар по середмістю — як одесити пережили сьогоднішню атаку РФ

12:34 Сирський доручив кожному комбригу створити підрозділ рекрутингу

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

12:30 Чи можуть анулювати бронювання за розбіжність даних у Резерв+

12:28 Діденко назвала регіони України, які завтра будуть засніжені

12:27 Найкращі функції Telegram, які використовує не кожен — список

12:23 Нічна атака окупантів — скільки безпілотників збили сили ППО

12:11 Одеські прикордонники знайшли схованку у фурі — хто там був

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2024
Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК