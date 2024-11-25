Відстрочка від мобілізації — чи можуть анулювати якщо дані в Резерв+ і посвідченні відрізняються

Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Громадяни України, які є заброньованими на підприємстві, можуть перевіряти статус бронювання у застосунку Резерв+. Проте, бувають випадки, коли дані у застосунку та тимчасовому посвідченні можуть відрізнятися. Як діяти у такому випадку та чи може це стати причиною анулювання бронювання.

Відповідь на це дав юрист Владислав Дерій.

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Що робити, якщо дані у Резерв+ та у посвідченні відрізняються

До юриста із питанням звернулася жінка, чоловік якої є заброньованим на підприємстві. Проте дані у застосунку Резерв+ та у його посвідченні відрізняються.

"Чоловік має бронювання, підприємство забронювало через Дію. В Резерв+ бронювання відображається. Але дані в Резерв+ і у тимчасовому посвідченні не співпадають, а саме, у посвідченні і по факту людина стоїть на обліку в одному ТЦК, а в Резерві зазначене ТЦК іншого району, те, в якому стояв на обліку до 2016 року", — пише жінка.

Юрист стверджує, що анулювати бронювання за це не можуть, але радить у такому випадку відправити рекомендованого листа до ТЦК, де чоловік фактично перебуває на військовому обліку, з описом вкладеного і заяву з вимогою про внесення змін до Реєстру військовозобов'язаних. До заяви потрібно прикріпити нотаріальну копію тимчасового посвідчення військовозобов'язаного.

Таке право надається усім військовозобов’язаним та резервістам. Відтак вони можуть отримувати дані про своє включення або невключення до Реєстру. А також переглядати інформацію про себе, внесену до Реєстру, зокрема через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста й оскаржувати та виправляти некоректні дані.

Звертатися до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою, якщо вважають, що їх неправомірно включили або не включили до Реєстру.

Подавати заяви про виправлення неправдивої інформації, що міститься в Реєстрі, відповідно до порядку, встановленого адміністратором Реєстру.

Як виправити невідповідності у військових документах

У разі, якщо дані, зазначені у військових документах (посвідчення призовника, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, військовий квиток або квиток офіцера запасу), не відповідають відомостям, внесеним до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, громадянин має право ініціювати внесення змін.

Як подати запит на виправлення у паперовій формі:

звернутися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), його відділу, органу СБУ або розвідувального органу за місцем перебування на військовому обліку.

В електронній формі:

використати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста для подання звернення до відповідного ТЦК.

Які терміни внесення змін до ВОД

Зміни до Реєстру вносяться протягом п’яти робочих днів з моменту реєстрації заяви. Якщо протягом 5 робочих днів із моменту подання заяви зміни до Реєстру "Оберіг" не були внесені, громадянин має право оскаржити бездіяльність ТЦК у судовому порядку.

Такий порядок дозволяє громадянам захистити свої права та забезпечити коректність даних у військовій документації.

У яких випадках можуть анулювати відстрочку від мобілізації

Відстрочка від мобілізації не може бути скасована безпідставно. Вона підлягає анулюванню лише в передбачених законом випадках, які зазначені у пункті 13 Постанови Кабінету Міністрів України №76.

Підстави для анулювання відстрочки:

Закінчення строку дії відстрочки.

Завершення підприємством виконання робіт, виробництва товарів чи надання послуг для потреб Збройних Сил або інших військових формувань.

Позбавлення підприємства статусу критично важливого для функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період (рішенням органу, який надав такий статус).

Ліквідація органу влади, підприємства, установи або організації.

Звільнення військовозобов’язаного з місця роботи чи служби, крім переведення на іншу посаду в межах тієї ж установи чи підприємства.

Тимчасове припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством.

Обґрунтоване подання керівника органу, підприємства чи установи.

Отримання іншої відстрочки на підставах, передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Припинення договору або контракту чи завершення терміну призначення працівників міжнародних чи спеціалізованих організацій, у тому числі установ ООН.

Невиконання робіт із розмінування протягом 6 місяців (за інформацією Центру протимінної діяльності).

Нагадаємо, в Україні запроваджують нові правила бронювання з 1 грудня 2024 року через портал "Дія".

Також деякі відстрочки втратять свою силу вже у лютому 2025 року.