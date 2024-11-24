Вже у кінці лютого 2025 року видані відстрочки будуть вважатись не дійсними

Оформлення документів у ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Уряд України затвердив нові правила бронювання від мобілізації, що передбачають обмеження строку дії деяких видів відстрочок. Відстрочки втратять свою силу вже у лютому 2025 року.

Ця інформація міститься у постонові Кабінету Міністрів України №1332.

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Як тепер зміниться бронювання

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1332, відстрочки, видані Міністерством економіки України, будуть дійсними протягом строку, на який вони надані, але не пізніше 28 лютого 2025 року. Після зазначеної дати такі документи втрачають чинність.

Аналогічні положення стосуються відстрочок, отриманих через веб-портал "Дія".

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чоловіків, які підлягають військовій службі, можуть призвати до війська, однак дехто має право на відстрочку.

Інколи у роботодавців критичного підприємства, які оформили бронювання своїх працівників, можуть не підтягуватися в "Дії" дані про рішення від ТЦК. Таке може статися, якщо бронювання відбулося у паперовій формі.