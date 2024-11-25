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Могут ли аннулировать бронирование за разницу данных в Резерв+

25 ноября 2024 12:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации - могут ли аннулировать если данные в Резерв+ и удостоверении отличаются
Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Граждане Украины, забронированные на предприятии, могут проверять статус бронирования в приложении Резерв+. Однако бывают случаи, когда данные в приложении и временном удостоверении могут отличаться. Как действовать в таком случае и может ли это стать причиной отмены бронирования.

Ответ на это дал юрист Владислав Дерий.

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Что делать, если данные в Резерв+ и в удостоверении отличаются

К юристу с вопросом обратилась женщина, муж которой забронирован на предприятии. Однако данные в приложении Резерв+ и в его удостоверении отличаются.

"Мужчина имеет бронирование, предприятие забронировало через "Дію". В Резерв+ бронирование отображается. Но данные в Резерв+ и во временном удостоверении не совпадают, а именно, в удостоверении и по факту человек стоит на учете в одном ТЦК, а в Резерве указано ТЦК другого района, в котором стоял на учете до 2016 года", — пишет женщина.

Юрист утверждает, что аннулировать бронирование за это не могут, но советует в таком случае отправить заказное письмо в ТЦК, где мужчина фактически состоит на военном учете, с описанием вложенного и заявление с требованием о внесении изменений в Реестр военнообязанных. К заявлению следует прикрепить нотариальную копию временного удостоверения военнообязанного.

Такое право предоставляется всем военнообязанным и резервистам. Следовательно, они могут получать данные о своем включении или невключении в Реестр. А также просматривать информацию о себе, внесенную в Реестр, в частности через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста и обжаловать и исправлять некорректные данные.

Обращаться в соответствующий орган ведения Реестра с мотивированным заявлением, если они считают, что их неправомерно включили или не включили в Реестр. Подавать заявления об исправлении ложной информации, содержащейся в Реестре, в соответствии с порядком, установленным администратором Реестра.

Как исправить несоответствия в военных документах

В случае, если данные, указанные в военных документах (удостоверение призывника, временное удостоверение военнообязанного, военный билет или билет офицера запаса), не соответствуют сведениям, внесенным в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, гражданин вправе инициировать внесение изм.

Как подать запрос на исправление в бумажной форме:

  • обратиться в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК), его отдел, орган СБУ или разведывательный орган по месту нахождения на военном учете.

В электронной форме:

  • использовать электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста для подачи обращения в соответствующий ТЦК.

Какие сроки внесения изменений в ВОД

Изменения в Реестр вносятся в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления. Если в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления изменения в Реестр "Оберег" не были внесены, гражданин имеет право обжаловать бездействие ТЦК в судебном порядке.

Такой порядок позволяет гражданам защитить свои права и обеспечить корректность данных военной документации.

В каких случаях могут аннулировать отсрочку от мобилизации

Отсрочка от мобилизации не может быть отменена безосновательно. Она подлежит аннулированию только в предусмотренных законом случаях, указанных в пункте 13 Постановления Кабинета Министров Украины №76.

Основания для аннулирования отсрочки:

  • Истечение срока действия отсрочки.
  • Завершение предприятием выполнения работ, производства товаров или услуг для нужд Вооруженных Сил или других военных формирований.
  • Лишение предприятия статуса критически важного для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период (решением органа, предоставившего такой статус).
  • Ликвидация органа власти, предприятия, учреждения или организации.
  • Увольнение военнообязанного с места работы или службы, кроме перевода на другую должность в пределах того же учреждения или предприятия.
  • Временное прекращение действия трудового договора военнообязанного с предприятием.
  • Обосновано представление руководителя органа, предприятия или учреждения.
  • Получение иной отсрочки по основаниям, предусмотренным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
  • Прекращение договора или контракта или истечение срока назначения работников международных или специализированных организаций, в том числе учреждений ООН.
  • Невыполнение работ по разминированию в течение 6 месяцев (по информации Центра противоминной деятельности).

Напомним, в Украине вводятся новые правила бронирования с 1 декабря 2024 года через портал "Дія".

Также некоторые отсрочки лишатся своей силы уже в феврале 2025 года.

мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

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