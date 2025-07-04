Бронювання від мобілізації — бронювання співробітників благодійних організацій

Працівники благодійної організації. Фото: ХОВА

Благодійні організації мають теоретичне право оформлювати бронювання від мобілізації для своїх працівників. Але для цього ці організації повинні дотримуватися низки дуже серйозних правил.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Головна умова для бронювання

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, під час якого частина громадян, які є працівниками стратегічно важливих підприємств, може отримати бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має право забронювати своїх працівників благодійні організації.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що таке можливо, але якщо благодійна організація відповідає цілій низці критеріїв.

По-перше, в установчих документах організації має бути визначена як основна діяльність — благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

Інші вимоги для благодійних організацій

Крім того, є ще кілька важливих умов, без дотримання яких процес бронювання неможливе.

Забронювати працівників благодійних організацій можливо тоді, коли ці організації:

здійснюють виробництво, закупівлю товарів або надають послуги для потреб ЗСУ чи інших військових формувань;

надали не менше 10 млн грн допомоги на одного працівника, якого планується бронювати;

не мають у своєму статутному капіталі частки держави-агресора чи держави-окупанта.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які умови потрібно виконати для того, аби отримати автоматичне бронювання від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, кого з держслужбовців забронюють у 2025 році від мобілізації.