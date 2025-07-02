Бронювання від мобілізації - умови для автоматичного бронювання

Військовозобов’язаний громадянин в ТЦК. Фото: УНІАН

Для того, аби військовозобов’язаного громадянина автоматично перевели до спеціального військового обліку на бронювання, він повинен відповідати кільком важливим критеріям. Зокрема, громадянин не повинен перебувати у розшуку ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Бронювання від мобілізації

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Громадяни, які працюють на стратегічно важливих для української економіки підприємствах, мають право на бронювання від мобілізації.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що процес бронювання, тобто переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки, триває 72 години з моменту формування списку заброньованих засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Умови для автоматичного бронювання

Цей процес, зазначив Айвазян, може бути автоматичним.

Але для цього потрібно, щоб громадянин, якого внесли до списків для бронювання, відповідав кільком критеріям.

По-перше, він повинен перебувати на військовому обліку та працювати на відповідному підприємстві.

По-друге, у нього мають бути уточнені усі персональні дані згідно із чинним законодавством.

По-третє, такий громадянин не повинен перебувати у розшуку ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого з українців можна буде забронювати у липні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, чи мають право заброньовані громадяни виїжджати за кордон у відпустку.