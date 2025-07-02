Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Автоматичне бронювання — необхідні умови

Автоматичне бронювання — необхідні умови

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 20:00
Бронювання від мобілізації - умови для автоматичного бронювання
Військовозобов’язаний громадянин в ТЦК. Фото: УНІАН

Для того, аби військовозобов’язаного громадянина автоматично перевели до спеціального військового обліку на бронювання, він повинен відповідати кільком важливим критеріям. Зокрема, громадянин не повинен перебувати у розшуку ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Бронювання від мобілізації

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Громадяни, які працюють на стратегічно важливих для української економіки підприємствах, мають право на бронювання від мобілізації.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що процес бронювання, тобто переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки, триває 72 години з моменту формування списку заброньованих засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Умови для автоматичного бронювання

Цей процес, зазначив Айвазян, може бути автоматичним.

Але для цього потрібно, щоб громадянин, якого внесли до списків для бронювання, відповідав кільком критеріям.

По-перше, він повинен перебувати на військовому обліку та працювати на відповідному підприємстві.

По-друге, у нього мають бути уточнені усі персональні дані згідно із чинним законодавством.

По-третє, такий громадянин не повинен перебувати у розшуку ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого з українців можна буде забронювати у липні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, чи мають право заброньовані громадяни виїжджати за кордон у відпустку.

бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані розшук дані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації