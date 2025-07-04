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Главная Мобилизация Могут ли благотворительные организации бронировать работников

Могут ли благотворительные организации бронировать работников

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 12:20
Бронирование от мобилизации - бронирование сотрудников благотворительных организаций
Работники благотворительной организации. Фото: ХОВА

Благотворительные организации имеют теоретическое право оформлять бронирование от мобилизации для своих работников. Но для этого эти организации должны соблюдать ряд очень серьезных правил.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Главное условие для бронирования

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, во время которого часть граждан, которые являются работниками стратегически важных предприятий, может получить бронирование от мобилизации.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли право забронировать своих работников благотворительные организации.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что такое возможно, но если благотворительная организация соответствует целому ряду критериев.

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Во-первых, в учредительных документах организации должна быть определена как основная деятельность — благотворительная деятельность в одной или нескольких сферах, определенных Законом Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

Другие требования для благотворительных организаций

Кроме того, есть еще несколько важных условий, без соблюдения которых процесс бронирования невозможен.

Бронирование работников благотворительных организаций возможно тогда, когда эти организации:

  • осуществляют производство, закупку товаров или предоставляют услуги для нужд ВСУ или других военных формирований;
  • предоставили не менее 10 млн грн помощи на одного работника, которого планируется бронировать;
  • не имеют в своем уставном капитале доли государства-агрессора или государства-оккупанта.

Напомним, мы ранее писали о том, какие условия нужно выполнить для того, чтобы получить автоматическое бронирование от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, кого из госслужащих забронируют в 2025 году от мобилизации.

стратегические предприятия благотворительность военный учет мобилизация бронирование
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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