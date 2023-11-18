Чи можуть мобілізувати чоловіка з гепатитом С — відповідь юристів

Військовий лікар проводить медогляд. Фото: Ізмаїльська РДА

В Україні триває загальна мобілізація, в рамках якої чоловіки, які перебувають у віковій категорії від 18 до 60 років і є військовозобов'язаними, отримують повістки та проходять медкомісію. Але чи можуть мобілізувати чоловіка із гепатитом С.

Відповідь на це питання дали юристи.

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Чи можуть мобілізувати з гепатитом С

За словами В'ячеслава Антоненка, визначення придатності чи непридатності до військової служби здійснюється виключно ВЛК.

"Ця комісія діє відповідно до норм, встановлених у Положенні про військово-лікарську експертизу у ЗСУ, яке було затверджено наказом Міноборони України від 14 серпня 2008 року № 402", — сказав він.

Також адвокат уточнив, що для достовірної оцінки діагнозу ВЛК потрібен аналіз медичних документів, включаючи їхню хронологію. Також слід зважати на можливість визначення ступеня інвалідності.

Своєю чергою, адвокат Юрій Айвазян вважає, що ситуація залежить від порушення функції печінки чоловіка. Щоб отримати відстрочку від мобілізації, захворювання повинне відповідати одному з двох критеріїв:

серйозні форми вірусного гепатиту, які складно лікувати і які серйозно впливають на роботу органів та систем.

вірусний гепатит із постійними помірними порушеннями функцій.

"У першому випадку військовозобов'язаний звільняється від військового обліку, у другому — він може бути визнаний тимчасово непридатним до служби", — додав юрист.

Нагадаємо, що в Україні продовжуються воєнний стан та загальна мобілізація. Попри це, частина чоловіків, які підлягають призовному віку, можуть уникнути мобілізації через низку хвороб.