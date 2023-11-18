Могут ли мобилизировать мужчину с гепатитом С — ответ юристов

Военный врач проводит медосмотр. Фото: Измаильская РГА

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой мужчины, находящиеся в возрастной категории от 18 до 60 лет и являющиеся военнообязанными, получают повестки и проходят медкомиссию. Но могут ли мобилизовать мужчину с гепатитом С.

Ответ на этот вопрос дали юристы.

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Могут ли мобилизовать с гепатитом С

По словам Вячеслава Антоненко, определение пригодности или непригодности к военной службе осуществляется исключительно ВВК.

"Эта комиссия действует в соответствии с нормами, установленными в Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, которое было утверждено приказом Минобороны Украины от 14 августа 2008 года № 402", — сказал он.

Также адвокат уточнил, что для достоверной оценки диагноза ВВК необходим анализ медицинских документов, включая их хронологию. Также следует учитывать возможность определения степени инвалидности.

В свою очередь адвокат Юрий Айвазян считает, что ситуация зависит от нарушения функции печени мужчины. Чтобы получить отсрочку от мобилизации, заболевание должно соответствовать одному из двух критериев:

серьезные формы вирусного гепатита, которые сложно лечить и которые серьезно влияют на работу органов и систем.

вирусный гепатит с постоянными умеренными нарушениями функций.

"В первом случае военнообязанный освобождается от военного учета, во втором — он может быть признан временно непригодным к службе", — добавил юрист.

Напомним, что в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Несмотря на это, часть мужчин, подлежащих призывному возрасту, могут избежать мобилизации из-за ряда болезней.