Мобилизация в Украине — еще одной категории мужчин могут предоставить отсрочку

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине общая мобилизация во время военного положения означает привлечение военнообязанных мужчин в ряды ВСУ для защиты Родины от страны-оккупанта. В то же время украинским законодательством предусмотрен определенный перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу. Сейчас этот список предлагают расширить, освободив еще одну категорию от мобилизации.

Так, на сайте Верховной Рады Украины зарегистрирован законопроект №10251 "О внесении изменений в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с целью содействия волонтерской деятельности"

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Во вторник, 14 ноября, проект закона рассмотрен Комитетом Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке и передан для ознакомления народным депутатам.

Кто будет иметь право на отсрочку — детали законопроекта

В тексте документа предлагается освободить от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период граждан Украины призывного возраста, занимающихся волонтерской деятельностью.

Украинские мужчины, занимающиеся волонтерской деятельностью. Фото: Getty Images

Однако отсрочка будет предоставляться при соблюдении следующих условий:

Официальное трудоустройство не менее 0,75 ставки. Отсутствие налоговых задолженностей (для бизнесменов). Официальная волонтёрская деятельность.

Занятия волонтерской деятельностью должно подтверждаться:

данными в Реестре волонтеров;

удостоверением волонтера утвержденного образца;

подтверждающими документами о волонтерской деятельности в текущем или предыдущем месяце.

По словам автора законопроекта, инициатива мотивирована обращениями избирателей, участвующих в волонтерском движении, с просьбой внести изменения в законодательство и дать отсрочку от мобилизации волонтерам.

Он подчеркивает, что выполняя мобилизационное задание, работники ТЦК могут мобилизовать волонтеров, что может оставить без помощи военные подразделения, гражданских и т.д.

"По обеспечению военных подразделений, Защитников необходимым для как можно более успешного выполнения задач по противодействию агрессии против нашего государства важную роль играют волонтеры. Но и по делу поддержки тех обездоленных, вынужденных были убежать от войны в другие регионы Украины, волонтеры тоже решают много вопросов, которые по разным причинам не может решать власть/государство", — напомнил автор документа.

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